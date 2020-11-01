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Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu

İzmir'i vuran depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazından 6 kişinin cansız bedeni çıkarıldı. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat ayrıca Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.
 01 Kasım 2020 21:10
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Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu

Seferihisar açıklarında cuma günü meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremde yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nın enkazında sürdürülen arama-kurtarma çalışmalarından acı haber geldi. Ekipler, saat 09.30 sıralarında enkaz altından 3 kişinin cansız bedenini çıkardı.

Doğanlar Apartmanı'nın enkazından şu ana kadar 14'ü sağ toplam 24 kişi çıkarıldı.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

Tamamen yıkılan 7 katlı Doğanlar Apartmanı'nda cesedi çıkarılan 3 kişinin kimliği belli oldu. Hayatını kaybedenlerin Çiğdem Gümüşel, oğlu Rüzgar Gümüşel ve Çiğdem Gümüşel'in annesi Belkıs Onat olduğu belirtildi.

6.6 büyüklüğündeki İzmir-Seferihisar depreminden 52. saat sonra Doğanlar Apartmanı'ndan 3 kişi daha enkazdan çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan 3 kişinin de hayatını kaybettiği öğrenilirken enkazdan cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremin ardından ekipler, Bornova İlçesinde yıkılan Doğanlar apartmanı enkazında arama ve kurtarma çalışmalarına devam ediyor.

CNN Türk muhabiri Sema Akbulut, İzmir depreminde yıkılan Doğanlar Apartmanı'nın enkazında yapılan arama-kurtarma çalışmalarından bildirdi.

"52 saatin sonunda 3 kişiye daha ulaşıldı, enkazdan çıkarılan kişiler ambulansla hastaneye kaldırıldı." diyen Akbulut, "Doğanlar Apartmanı enkazında 5-6 kişinin daha olduğu tahmin ediliyordu. 3 kişiye daha ulaşıldı. Enkaz altında 2-3 kişinin daha olduğu tahmin ediliyor." ifadelerini kullandı.

Akbulut, Doğanlar Apartmanı enkazından şimdiye kadar 26 kişinin çıkarıldığını söyledi.

3 KİŞİNİN CANSIZ BEDENİNE ULAŞILDI

Saat 19.55 sıralarında Doğanlar Apartmanı'nda 5 dakika içerisinde 3 kişinin cansız bedenine ulaşıldı. Yapılan çalışmalar sonucunda, 3 kişinin cansız bedenleri moloz yığınları altından çıkartıldı. Bölgede arama kurtarma çalışmaları sürdürülüyor.

KİMLİKLERİ BELLİ OLDU

İzmir'de, depremde yıkılan Doğanlar Apartmanı enkazından cansız bedenleri çıkarılan 3 kişinin kimlikleri belli oldu. Hayatlarını kaybedenlerin Mert Küçükyumuk, eşi Eda Küçükyumuk ve çocukları Ateş Küçükyumuk olduğu belirlendi.
DHA
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