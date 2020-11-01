Bakan Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti
Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
|01 Kasım 2020 21:51
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Adalet Bakanı Abdulhamit Gül, Ege Üniversitesi (EÜ) Hastanesinde tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti.
Bakan Gül'e hastane ziyareti sırasında Sağlık Bakan Yardımcısı Muhammet Güven ile EÜ Rektörü Necdet Budak eşlik etti.
Hastanenin ortopedi servisinde yatarak tedavi gören hastalara geçmiş olsun dileklerini ileten Bakan Gül, İzmir 11. İcra Müdürlüğünde katip olarak görev yapan depremzede İlker Savaş'ın sağlık durumu hakkında ayrıntılı bilgi aldı.
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