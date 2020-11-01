1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

İki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklükteki depremin ardından ilk iki katı yıkılan 10 katlı Yılmaz Erbek apartmanında yıkım çalışmaları başladı.
 01 Kasım 2020 21:58
+Aa- Yazdır
İki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı

İzmir'deki depremde en fazla hasar gören binalardan Yılmaz Erbek Apartmanı'nda yıkım çalışması başladı.

Merkez üssü Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki depremde, Bayraklı ilçesinde yıkılan binalarda arama kurtarma çalışmalarının yanında riskli yapıların yıkım çalışmaları da devam ediyor.

Bir marketin yer aldığı alttan iki katı çöken, yan yatması nedeniyle iş makinalarıyla desteklenen Yılmaz Erbek Apartmanı'nda ekipler, geniş güvenlik önlemi aldı.

Çevre ve Şehircilik Bakanlığı yetkililerinin verdiği yıkım emri ile çalışmalar başladı.

Arka cephesinden vinçlerin makaslarıyla traşlanan binanın kontrollü şekilde yıkımı tamamlanacak.

İtfaiye ekipleri, toz oluşmaması için enkaz bölgesine su takviye ediyor.

30 Ekim'deki depremde Yılmaz Erbek Apartmanı'nın enkazından 4 kişi sağ kurtarılmıştı.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Tatilciler dönüş yolunda... D-100 karayolunda yoğunluk
01 Kasım 2020 19:35		 Bir kısmı yıkılan Karagül Apartmanı kontrollü olarak yıkıldı
01 Kasım 2020 19:27
Rıza Bey Apartmanı enkazındaki çalışmalara ara verildi
01 Kasım 2020 18:04		 'Anadolu'nun yüce dağı' Ilgaz'a mevsimin ilk karı yağdı
01 Kasım 2020 17:46
Erdoğan: İzmir'de 58 vefatımız, 896 yaralımız var
01 Kasım 2020 14:37		 Depreme asansörde yakalanmış! Cansız bedeni bulundu
01 Kasım 2020 14:28
Bakan Koca: İzmir'de can kaybı 55'e yükseldi
01 Kasım 2020 13:59		 Doğanlar Apartmanı'ndan 3 acı haber
01 Kasım 2020 11:03
Fuat Oktay: İzmir'de can kaybı 51'e yükseldi
01 Kasım 2020 10:51		 Kuşadası açıklarında 4.5 büyüklüğünde deprem
01 Kasım 2020 10:16
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:12 - Emrah apartmanı enkazından ses geldi23:06 - PTT personelinin hasarlı binalarda çalışmaya zorlandığı iddiası yalanlandı23:02 - Depremzedelere gönderilen yardımları satan kişi yakalandı22:59 - Bakan Pakdemirli'den Buse'ye nikah şahitliği sözü22:44 - İzmir'de enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu22:32 - Bakan Yardımcısı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
22:15 - Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler21:58 - İki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı21:51 - Bakan Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti21:39 - Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı21:36 - 'Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta'21:24 - Dışişleri'nden sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklama
21:10 - Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu21:05 - 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi20:46 - TÜSEB'den TÜBA üyelerine Bilim ve Teşvik Ödülleri20:31 - Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu20:28 - Hatay Valiliği'nden geline şiddet olayına ilişkin açıklama
20:27 - 'Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
Türk Telekom'dan 'abonelik iptali' açıklaması
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti
Müteahhit dedenin büyük acısı
Damat gelini sokak ortasında yumruklayarak dövdü
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken an!
Polis Akademisi Başkanlığı haber sonrasında, POMEM duyurusunda düzeltme yaptı
Türk vatandaşları bu ülkelere serbest giriş yapabiliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
2020'nin kapanışı nasıl yapacağı sorunsalı 6
Fatma Erçetin 1
sismik 1
Laputa 1
Depremden sonra partinin il kongresi yapılması 2
izmir milletvekili binali yıldırım 2
mavi dolunay 3
Çikita 1
üniversite çıkışında bulunan fotokopiciler 1
bir çift yürek 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam