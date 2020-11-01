Bakan Yardımcısı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
|01 Kasım 2020 22:32
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İçişleri Bakanlığı Sözcüsü ve Bakan Yardımcısı İsmail Çataklı, İzmir'de meydana gelen depremden etkilenen afetzedelerin barınması için yer sıkıntısının bulunmadığını bildirdi.
Çataklı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranının yüzde 65 olduğunu belirtti.
Yurtlar, kamu misafirhaneleri ve tesislerde yeterince boş yer bulunduğunu kaydeden Çataklı, "Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok. Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz." ifadesini kullandı.
️️️İsmail ÇATAKLI (@ismailcatakli) November 1, 2020
AFETZEDELERİMİZ
İÇİN YER SIKINTIMIZ YOK
AFAD tarafından kurulan çadırların doluluk oranı %6️5️
Ayrıca
Yurtlar
Kamu misafirhaneleri ve
Tesislerimizde de yeterince boş yerimiz var.
Bütün imkanlarımızla misafir ediyoruz... #BirOlacağız#izmirinyanındayız pic.twitter.com/YSOvzKHYbo
İçişleri Bakan Yardımcısı Ersoy'dan İzmirlilere "müsterih olun" mesajı:
İçişleri Bakan Yardımcısı Mehmet Ersoy, İzmir'de afet hasarı ya da riski nedeniyle boşaltılan binaların polis ekipleri tarafından korunduğunu bildirdi.
Ersoy, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "Sizler müsterih olunuz İzmirli hemşehrimiz. Afet hasarı ya da riski nedeniyle terk ettiğiniz binalarınızı 7/24 polislerimiz bekliyor." ifadesini kullandı.
Bakan Yardımcısı Ersoy, polis ekiplerinin riskli ve hasarlı binalar önünde nöbet tuttuğuna ilişkin fotoğraflar da paylaştı.
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