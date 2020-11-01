PTT personelinin hasarlı binalarda çalışmaya zorlandığı iddiası yalanlandı

Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, İzmir'de 30.10.2020 saat 14:52'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından bazı yazılı ve sosyal medya paylaşımlarında PTT A.Ş. personelinin hasarlı binalarda çalışmaları yönünde zorlandığı haberlerinin maksatlı olarak karalama amaçlı çıkarılan haberler olduğunu söyledi.

Birlik Haber Sen'den yapılan açıklama şöyle;

Başkan Ömer Budak, Cuma günü yaşanılan bu acı olayın hemen ardından tüm işyeri temsilcilerimiz ile irtibata geçilmiş ve durumları hakkında bilgiler alınmıştır. Bazı işyerlerinin duvarlarında çatlak olduğu bilgisine ulaştığımızda ilgili ve yetkililer ile temasa geçerek gerekli incelemelerin hemen yapılmasını yönünde talepte bulunduk.

PTT A.Ş. yönetiminin konuya duyarlılığı ile o andan itibaren İzmir Yapı İşleri Mühendis ve Teknik Ekipleri incelemelerini başlatmış, PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten'de Ankara'dan konunun uzmanı olan mühendis ekibi yola çıkarak cumartesi sabah çalışmalarına başlamıştır.

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde olayın ardından İzmir PTT A.Ş. çalışanları binaları terketmiş ve geri dönmeleri istenmemiştir. Bunun akabinde Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çalıştırılmamışlardır. Pazar günü akşam İzmir'de 250'ye yakın işyerinden özellikle Bayraklı bölgesinde olan Posta İşleme binasında çatlak bilgisi üzerine bu işyerinde detaylı inceleme yapılmış, 10'a yakın binanın da kontrolleri sağlanmıştır.

Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Erdem'de bu binaların içinde, dışında, çevresinde her açıdan incelenmesi adına dron ile teknik ekiplere destek vermiştir. Yapılan çalışma sonucunda bu binalardan Posta İşleme binası ve Başmüdürlük binasında taşıyıcı kolon ve kirişlerinde hasar olmadığı, ara duvarlarda esnemelerden kaynaklı çatlak, bölgesel sıva dökülmesi veya kaplama kalkmasının olduğu sonucuna varıldığı belirtilmiştir.

Sendika olarak binalarımızın durumunun bir kez daha incelenmesi adına İş sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce de incelenmesini talep edilmiş bulunmaktadır. Çalışanlarımızın can güvenliğinin birinci önceliğimiz olduğu, yalan ve çarptırma haberler ile çalışanlarımızın bu sıkıntılı günlerde huzurunun kaçırılması ve moralinin bozulmasına bu acı olayda dahi siyasi rant elde edilmesine müsaade etmeyeceğimizin belirtmek isteriz. Personelimizin can güvenliği için çalışmalarımıza devam ettiğimizin ve böyle zorlu zamanlarda bu gibi provokatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız.