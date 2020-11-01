1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

PTT personelinin hasarlı binalarda çalışmaya zorlandığı iddiası yalanlandı

Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, İzmir'de 30.10.2020 saat 14:52'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından bazı yazılı ve sosyal medya paylaşımlarında PTT A.Ş. personelinin hasarlı binalarda çalışmaları yönünde zorlandığı haberlerinin maksatlı olarak karalama amaçlı çıkarılan haberler olduğunu söyledi.
 01 Kasım 2020 23:06
+Aa- Yazdır
PTT personelinin hasarlı binalarda çalışmaya zorlandığı iddiası yalanlandı

Birlik Haber Sen Genel Başkanı Ömer Budak, İzmir'de 30.10.2020 saat 14:52'de meydana gelen 6.6 şiddetindeki depremin ardından bazı yazılı ve sosyal medya paylaşımlarında PTT A.Ş. personelinin hasarlı binalarda çalışmaları yönünde zorlandığı haberlerinin maksatlı olarak karalama amaçlı çıkarılan haberler olduğunu söyledi.

Birlik Haber Sen'den yapılan açıklama şöyle;

Başkan Ömer Budak, Cuma günü yaşanılan bu acı olayın hemen ardından tüm işyeri temsilcilerimiz ile irtibata geçilmiş ve durumları hakkında bilgiler alınmıştır. Bazı işyerlerinin duvarlarında çatlak olduğu bilgisine ulaştığımızda ilgili ve yetkililer ile temasa geçerek gerekli incelemelerin hemen yapılmasını yönünde talepte bulunduk.

PTT A.Ş. yönetiminin konuya duyarlılığı ile o andan itibaren İzmir Yapı İşleri Mühendis ve Teknik Ekipleri incelemelerini başlatmış, PTT A.Ş. Genel Müdürü Hakan Gülten'de Ankara'dan konunun uzmanı olan mühendis ekibi yola çıkarak cumartesi sabah çalışmalarına başlamıştır.

PTT A.Ş. Genel Müdürlüğü ile yaptığımız görüşmelerimiz neticesinde olayın ardından İzmir PTT A.Ş. çalışanları binaları terketmiş ve geri dönmeleri istenmemiştir. Bunun akabinde Cuma, Cumartesi ve Pazar günü çalıştırılmamışlardır. Pazar günü akşam İzmir'de 250'ye yakın işyerinden özellikle Bayraklı bölgesinde olan Posta İşleme binasında çatlak bilgisi üzerine bu işyerinde detaylı inceleme yapılmış, 10'a yakın binanın da kontrolleri sağlanmıştır.

Genel Başkan Yardımcımız Selçuk Erdem'de bu binaların içinde, dışında, çevresinde her açıdan incelenmesi adına dron ile teknik ekiplere destek vermiştir. Yapılan çalışma sonucunda bu binalardan Posta İşleme binası ve Başmüdürlük binasında taşıyıcı kolon ve kirişlerinde hasar olmadığı, ara duvarlarda esnemelerden kaynaklı çatlak, bölgesel sıva dökülmesi veya kaplama kalkmasının olduğu sonucuna varıldığı belirtilmiştir.

Sendika olarak binalarımızın durumunun bir kez daha incelenmesi adına İş sağlığı ve Güvenliği Kuruluna Çevre ve Şehircilik İl Müdürlüğünce de incelenmesini talep edilmiş bulunmaktadır. Çalışanlarımızın can güvenliğinin birinci önceliğimiz olduğu, yalan ve çarptırma haberler ile çalışanlarımızın bu sıkıntılı günlerde huzurunun kaçırılması ve moralinin bozulmasına bu acı olayda dahi siyasi rant elde edilmesine müsaade etmeyeceğimizin belirtmek isteriz. Personelimizin can güvenliği için çalışmalarımıza devam ettiğimizin ve böyle zorlu zamanlarda bu gibi provokatif haberlere itibar edilmemesini kamuoyunun bilgilerine sunarız.
Memurlar.Net
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
TÜSEB'den TÜBA üyelerine Bilim ve Teşvik Ödülleri
01 Kasım 2020 20:46		 Emlakçılar depremzedelerden komisyon almayacak
01 Kasım 2020 15:46
Türk Kızılay: İzmir'de 60 bin kişilik yemek çıkarabiliriz
31 Ekim 2020 20:59		 Deprem mağduru eğitim çalışanlarına afet yardımı yapılacak
31 Ekim 2020 16:48
226 kişilik İHH kurtarma ekibi, İzmir'e doğru yola çıktı
30 Ekim 2020 19:54		 'Araç muayene ücretleri düşürülsün' talebi
29 Ekim 2020 09:51
'Hobi bahçeleri' tartışması yasayla bitti
29 Ekim 2020 09:38		 Fırıncılar Federasyonu, ekmeğe zam istedi
28 Ekim 2020 15:07
Kızılay'a yapılan her bağışın izi adım adım sürülebilecek
27 Ekim 2020 20:54		 Türk Kızılay '10 yıllık yol haritasını' 31 Aralık'ta açıklayacak
27 Ekim 2020 15:30
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
23:12 - Emrah apartmanı enkazından ses geldi23:06 - PTT personelinin hasarlı binalarda çalışmaya zorlandığı iddiası yalanlandı23:02 - Depremzedelere gönderilen yardımları satan kişi yakalandı22:59 - Bakan Pakdemirli'den Buse'ye nikah şahitliği sözü22:44 - İzmir'de enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu22:32 - Bakan Yardımcısı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
22:15 - Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler21:58 - İki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı21:51 - Bakan Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti21:39 - Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı21:36 - 'Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta'21:24 - Dışişleri'nden sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklama
21:10 - Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu21:05 - 10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi20:46 - TÜSEB'den TÜBA üyelerine Bilim ve Teşvik Ödülleri20:31 - Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu20:28 - Hatay Valiliği'nden geline şiddet olayına ilişkin açıklama
20:27 - 'Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık'
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
İkinci eldeki yüksek fiyatlar Ankara'yı harekete geçirdi
Korona tedavisi gören Burhan Kuzu vefat etti
Türk Telekom'dan 'abonelik iptali' açıklaması
Hastaneden Burhan Kuzu'nun vefatıyla ilgili açıklama
Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti
Müteahhit dedenin büyük acısı
Damat gelini sokak ortasında yumruklayarak dövdü
Mesut Yılmaz'ın cenaze töreninde dikkat çeken an!
Polis Akademisi Başkanlığı haber sonrasında, POMEM duyurusunda düzeltme yaptı
Türk vatandaşları bu ülkelere serbest giriş yapabiliyor
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
beğendiğiniz kitap alıntıları 1
kal 1
zemin sıvılaşması 1
Tekrar Tekrar Okumaktan Keyif Aldığınız Kitaplar 2
bir çift yürek 1
cin ali 3
Klavye teröristleri 1
Şazeli 1
kitap okumayı sevenlere has özellikler 2
tayga 1
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam