1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.
 01 Kasım 2020 23:54
+Aa- Yazdır
Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar

Türkiye'de son 24 saatte 2 bin 106 kişiye Kovid-19 tanısı konuldu, 74 kişi yaşamını yitirdi.

Türkiye Günlük Koronavirüs Tablosu, "covid19.saglik.gov.tr" adresinden paylaşıldı. Güncel verilere göre, son 24 saatte 123 bin 343 Kovid-19 testi yapıldı, 2 bin 106 kişiye hastalık tanısı konuldu.

Son 24 saatte 74 kişi Kovid-19 nedeniyle hayatını kaybetti, 1515 kişi iyileşti. Böylece Kovid-19 tedavisi tamamlananların sayısı 325 bin 486'ya yükseldi.

Toplam test sayısı 14 milyon 125 bin 157'ye ulaştı. Hasta sayısı 377 bin 473, vefat sayısı 10 bin 326, ağır hasta sayısı 2 bin 177, aktif hasta sayısı 41 bin 661 oldu.

Haftalık verilere göre, bu hafta hastalarda zatürre oranı yüzde 5, yatak doluluk oranı yüzde 50,8, erişkin yoğun bakım doluluk oranı yüzde 67,1, ventilatör doluluk oranı yüzde 33,4, ortalama temaslı tespit süresi 9 saat, filiasyon oranı ise yüzde 99,7 olarak kayıtlara geçti.

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, verilere ilişkin Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, şu ifadeleri kullandı:

"Bugün tespit edilen 2 bin 106 hastamız var. Ağır hasta sayısındaki yükseliş bugün de devam etti. Ağır hasta sayısını düşürmek zorundayız. Sağlık personelimiz her olağanüstü durumda olağanüstü fedakarlıkla çalışıyor. Onlara destek olmak için tedbirlere uyun."

- "Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar virüs için elverişli hale geldi"

Bakan Koca, İzmir'de meydana gelen depremde yıkılan binalarda devam eden arama kurtarma çalışmaları nedeniyle tedbirlerin unutulduğuna işaret ederek, "Hepimiz can kurtarma derdindeydik. Koronavirüs tedbirlerini ihmal etmiş olabiliriz. Gerekli dikkati tekrar gösterelim. Depremin de tesiriyle İzmir'de şartlar, virüs için elverişli hale geldi. Kurallara uyarak yeni can kayıplarının önüne geçelim." açıklamasında bulundu.

- Eski AK Parti Milletvekili Burhan Kuzu hayatını kaybetti

Eski TBMM Anayasa Komisyonu Başkanı ve 22, 23 ve 24. dönem AK Parti Milletvekili Prof. Dr. Burhan Kuzu, Kovid-19 dolayısıyla tedavi gördüğü hastanede 65 yaşında hayatını kaybetti.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, Kuzu için bir taziye mesajı yayımladı.

- Kahramanmaraş Valisi Coşkun ile AK Parti Siirt Milletvekili Ören'in testleri pozitif

Kahramanmaraş Valisi Ömer Faruk Coşkun'un yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi pozitif çıktı.

Vali Coşkun, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, görülen belirtiler üzerine yapılan Kovid-19 test sonucunun pozitif çıktığını, doktorların tavsiyesi üzerine tedavisine hastanede devam ettiği bilgisini paylaştı.

AK Parti Siirt Milletvekili Osman Ören de gördükleri lüzum üzerine eşiyle yaptırdıkları Kovid-19 testi sonucunun pozitif çıktığını bildirdi.

- Bilecik'te ev ve taziye ziyaretlerine kısıtlama

Kütahya'nın Pazarlar ilçesinde Kovid-19 salgınıyla ilgili tedbirler kapsamında, taşımalı eğitime 15 gün ara verilmesi ve berberlerin bir hafta süreyle kapatılması kararlaştırıldı.

Bilecik'in Pazaryeri ilçesinde ise salgına karşı alınan tedbirler kapsamında, ev ve taziye ziyaretleri ile açık ve kapalı alanlarda takım sporu oyunlarına kaymakamlık tarafından kısıtlama getirildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
AFAD açıkladı... Vefat eden sayısı 73'e yükseldi
02 Kasım 2020 00:33		 56 saat sonra Emrah apartmanı enkazından ses geldi
01 Kasım 2020 23:12
Depremzedelere gönderilen yardımları satan kişi yakalandı
01 Kasım 2020 23:02		 İzmir'de enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu
01 Kasım 2020 22:44
Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler
01 Kasım 2020 22:15		 Enkaz altından çıkarılan 6 kişinin daha kimliği belli oldu
01 Kasım 2020 21:10
10 yaşındaki Elif, gözyaşları ile toprağa verildi
01 Kasım 2020 21:05		 'Çocukları sağ salim çıkarınca mutluluktan ağladık'
01 Kasım 2020 20:27
İzmir BB. binası, hasar tespiti bitene kadar kullanılmayacak
01 Kasım 2020 20:19		 TEOG birincisi Arda da, depremde hayatını kaybetti
01 Kasım 2020 20:09
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
00:59 - Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı00:33 - AFAD açıkladı... Vefat eden sayısı 73'e yükseldi00:10 - 2 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları00:03 - Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?23:57 - Son anketlere göre Biden, Trump'ın 7 puan önünde23:54 - Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
23:12 - 56 saat sonra Emrah apartmanı enkazından ses geldi23:06 - PTT personelinin hasarlı binalarda çalışmaya zorlandığı iddiası yalanlandı23:02 - Depremzedelere gönderilen yardımları satan kişi yakalandı22:59 - Bakan Pakdemirli'den Buse'ye nikah şahitliği sözü22:44 - İzmir'de enkazdan çıkan fotoğraflar yürek burktu22:32 - Bakan Yardımcısı: Afetzedelerimiz için yer sıkıntımız yok
22:15 - Ev sahibi olabilmek için bir gece önceden sıraya girdiler21:58 - İki katı çöken Yılmaz Erbek Apartmanı'nın yıkımı başladı21:51 - Bakan Gül, tedavi gören depremzedeleri ziyaret etti21:39 - Beşiktaş 3 puanı tek golle aldı21:36 - 'Avrupalı Müslümanlar, sistematik olarak ayrımcılığa uğramakta'
21:24 - Dışişleri'nden sismik araştırma faaliyetlerine ilişkin açıklama
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
AFAD açıkladı... Vefat eden sayısı 73'e yükseldi
Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?
Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
2 Kasım 2020'den önemli gündem başlıkları
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kal 1
sismik 1
Tekrar Tekrar Okumaktan Keyif Aldığınız Kitaplar 2
ekim ayı sözlük puan sıralaması 2
savan 1
Beowulf 1
31.10.2020 galatasaray vs ankaragücü maçı 1
mata mata 1
harf devrimi 1
Burhan Altıntop 2
SON İLANLAR
Tekirdağ Büyükşehir Belediyesi 30 İşçi Alacak
Ordu Kabataş SYDV Geçici 1 İşçi Alacak
Nevşehir Belediyesi 15 İşçi Alacak
Konya Tuzlukçu Belediyesi Engelli 1 İşçi Alacak
Kocaeli Belde Özel Sağlık Geçici 10 İşçi Alacak
Kastamonu Çatalzeytin SYDV 1 İşçi Alacak
Eskişehir Espark 34 İşçi Alacak
Diyarbakır İçkale Artuklu Sarayı Kazı Başkanlığı Geçici 1 İşçi Alacak
Bursa Osmangazi Belediyesi 10 İşçi Alacak
Bartın Gıda Geçici 1 İşçi Alacak
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam