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Son anketlere göre Biden, Trump'ın 7 puan önünde

ABD seçimlerine günler kala anket sonuçları da gelmeye devam ediyor. Kritik seçimleri mevcut ABD Başkanı Donald Trump mı yoksa Demokrat Parti adayı olan Joe Biden mı kazanacak? ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 2 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde. İşte yapılan çarpıcı anketin sonuçları ve detayları...
 01 Kasım 2020 23:57
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Son anketlere göre Biden, Trump'ın 7 puan önünde

ABD'de 59. Başkanlık seçimlerine 2 gün kala anketlere göre Demokrat Joe Biden, Cumhuriyetçi rakibi Donald Trump'ın 7,2 puan önünde.

Ülke genelinde yapılan hemen tüm anketleri derleyen "Real Clear Politics" adlı siyasi analiz sitesine göre son anketlerde Biden, Trump karşısındaki üstünlüğünü koruyor.

Kritik eyaletlerdeki son anketlerde de Biden, Trump'ın birkaç puanla da olsa önünde gözüküyor.

Anketlere göre seçimlerin en kritik eyaletlerinden Florida'da kafa kafaya yarışan iki adaydan Biden, rakibinden 0,7 puan önde seyrederken, Pennsylvania'da da 4 puanlık bir farkla Trump'ı geride bırakıyor.

Biden'ın Michigan'da 6,2, Wisconsin'de 6, Kuzey Carolina'da 0,3 ve Arizona'da 1,1 puanla Trump'a üstünlük sağladığı gözüküyor.

Ancak 6 kritik eyaletin tamamındaki anketlerde Trump'ın birkaç hafta öncesine kıyasla Biden'la arasındaki farkı gözle görülür biçimde azaltması dikkat çekiyor.

- Erken oy sayısı 93 milyonu geçti

Öte yandan ABD'de halen devam eden erken oy sürecinde kullanılan oy sayısının 93 milyonu geçtiği bildirildi.

ABD'de seçimlerindeki oy sayılarını derleyen "Elections Project" adlı sitenin verilerine göre 1 Kasım itibarıyla ülkede kullanılan erken oyların sayısı 93.2 milyonu aştı.

Yaklaşık 59 milyon oy posta yoluyla kullanılırken, yaklaşık 34 milyon oy da seçim merkezlerinde kullanıldı.

Aynı siteye göre ABD'de bu yılki seçimlerde 150 milyondan fazla oy kullanılması bekleniyor.
Anadolu Ajansı
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