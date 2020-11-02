Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
|02 Kasım 2020 00:59
|+Aa- Yazdır
Osmaniye'de bir lokantanın önünde oturan ve maskesi olmayan şahısa, polis ekibi ceza uygulamak isteyince şahıs önce polise yumruk attı, sonra karısı ile birlikte ortalığı birbirine kattı. Karı koca güçlükle sakinleştirilip gözaltına alındı. Edinilen bilgiye göre Osmaniye merkezde bir lokantanın önünde eşiyle birlikte maskesiz şekilde duran ve ismi öğrenilemeyen şahsa polis ekipleri önce maske ve sosyal mesafe uyarısı yaptı ardından da ceza uygulayacaklarını belirtti. Polisin kendisine ceza yazacağını anlayan adam, tartışmaya girdiği polise yumruk attı. O esnada eşi de yumrukla polise saldırdı. İhbar üzerine olay yerine gelen destek polis ekipleri öfkeli karı kocayı güçlükle sakinleştirip, gözaltına alarak işlem yapmak üzere Emniyet Müdürlüğüne götürdü. Polis olay ile ilgili soruşturma başlattı.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|Acil servis doktoru Berna, evinde ölü bulundu
01 Kasım 2020 20:31
|Damat gelini sokak ortasında yumruklayarak dövdü
01 Kasım 2020 16:59
|İstanbul Tıp Fakültesi içindeki inşaatta yangın
01 Kasım 2020 15:19
|İstanbul'da değnekçi operasyonu
01 Kasım 2020 12:48
|Köpeğe çarpmamak için manevra yapan aracın sürücüsü öldü
01 Kasım 2020 11:55
|Silahlı saldırıda ölen gencin testi pozitif çıktı
01 Kasım 2020 10:27
|Başkentte devrilen otomobil alev aldı: 2 ölü, 2 yaralı
01 Kasım 2020 06:22
|Otomobil ile ticari araç çarpıştı: 10 yaralı
31 Ekim 2020 23:05
|Depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 20:37
|Gezmeye giden üniversite öğrencileri kaza yaptı: 3 yaralı
31 Ekim 2020 20:32