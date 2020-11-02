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Kız kardeşleri deprem ayırdı

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşıldı.
 02 Kasım 2020 05:58
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Kız kardeşleri deprem ayırdı

İzmir'de meydana gelen depremde enkaz altından 58 saat sonra yaralı olarak kurtarılan 14 yaşındaki İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in cansız bedenine ulaşıldı.

Geçtiğimiz Cuma günü saat 14.50 sıralarında merkez üssü İzmir'in Seferihisar ilçesi olan 6.6'lık depremde Bayraklı ilçesinde bulunan 8 katlı Emrah Apartmanı depremin şiddetine dayanamayarak yıkılmıştı. Depremin üzerinden geçen 58 saatlik sürenin ardından 14 yaşındaki İdil Şirin sağ olarak kurtarıldı. İdil Şirin'in kardeşi İpek Şirin'in ise enkaz altında cansız bedenine ulaşıldı.

Öte yandan Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi'nde tedavi altına alınan İdil Şirin için yakınlarının hastane içerisinde bekleyişi devam ederken, kardeşi İpek Şirin'in cenaze Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Hastanesi Morguna kaldırıldı.
İhlas Haber Ajansı
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