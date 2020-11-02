Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
|02 Kasım 2020 06:30
|+Aa- Yazdır
METEOROLOJİK GÖRÜNÜM
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan son değerlendirmelere göre: Ülkemizin kuzey, iç ve doğu kesimlerinin parçalı ve çok bulutlu, Batı Karadeniz kıyı kesimi, Doğu Karadeniz ve Doğu ve Güneydoğu Anadolu, Doğu Akdeniz ile Sivas ve Ordu çevrelerinin yerel olmak üzere sağanak yağışlı geçeceği tahmin ediliyor. Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI: Mevsim normalleri civarında, doğu kesimlerde mevsim normalleri üzerinde seyredeceği tahmin ediliyor.
RÜZGAR: Genellikle kuzey yönlerden hafif arasıra orta, Doğu Anadolu'da batı ve ve güneybatı yönlerden kuvvetlice (30-50 km/sa) eseceği tahmin ediliyor.
UYARILAR
KUVVETLİ YAĞIŞ UYARISI: Yağışların; Ordu'nun doğusu, Giresun, Trabzon, Rize ile Artvin'in kuzey ilçelerinde yerel olarak kuvvetli olması beklendiğinden başta heyelan olmak üzere yaşanabilecek olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunmalıdır.
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
|58 saat sonra enkazdan çıkartılan İdil'in kurtarma ekibini görünce söyledikleri yürekleri dağladı
02 Kasım 2020 08:03
|Yaşasaydı bugün okula başlayacaktı
02 Kasım 2020 08:02
|Zemin bozuk evler milyonluk
02 Kasım 2020 07:56
|İyi ki iflas etmiş
02 Kasım 2020 06:15
|Kız kardeşleri deprem ayırdı
02 Kasım 2020 05:58
|İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
02 Kasım 2020 05:56
|14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
02 Kasım 2020 02:12
|AFAD Başkanı Güllüoğlu, İdil'in 58 saat sonra enkazdan çıkarılmasını değerlendirdi:
02 Kasım 2020 02:02
|Türkiye'nin koronavirüsle mücadelesinde son 24 saatte yaşananlar
01 Kasım 2020 23:54
|Depremzedelere gönderilen yardımları satan kişi yakalandı
01 Kasım 2020 23:02