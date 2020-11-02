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İyi ki iflas etmiş

Sitenin temelinin 1991'de atıldığını anlatan site sakini Abdullah Yaşar, "Sitedeki 3 binadan 2'si yerin altına girdi. Benim oturduğum bina sapasağlam duruyor. Komşulara 'Bu neden böyle oldu' diye sordum. Müteahhit iflas etmiş, bizim binayı başka müteahhit yapmış. Bu yüzden ayakta kalmış" dedi. Barış Sitesi'nde yıkılan 3 binanın müteahhidinin yaptığı Cumhuriyet Sitesi de büyük hasar gördü.
 02 Kasım 2020 06:15
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İyi ki iflas etmiş

Depremin en çok zarar verdiği yerlerden biri olan Barış Sitesi'nde tam bir can pazarı yaşandı. Siteye ait binalar adeta yerle bir olurken, vatandaşlar yapılan çalışmaları gözyaşları içinde izledi. Bir site sakini, 1999'da yaşanan Marmara depremi sırasında söz konusu sitenin zarar gördüğünü, binaya oturulamaz raporu verildiği halde oturuma izin verildiği ve bugün ise bir felaketin yaşandığını öne sürdü.


Depremin en çok zarar verdiği yerlerden biri olan Barış Sitesi'nde tam bir can pazarı yaşandı. Siteye ait binalar adeta yerle bir olurken, vatandaşlar yapılan çalışmaları gözyaşları içinde izledi. Bir site sakini, 1999'da yaşanan Marmara depremi sırasında söz konusu sitenin zarar gördüğünü, binaya oturulamaz raporu verildiği halde oturuma izin verildiği ve bugün ise bir felaketin yaşandığını öne sürdü.

İzmir'de meydana gelen 6.6 büyüklüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürerken, acı bilançonun failleri de yavaş yavaş ortaya çıkıyor. Daha önceki depremlerde olduğu gibi kötü zemin, malzemeden çalan müteahhit, bilinçsiz vatandaş, kolonları kesilmiş binalar ve deniz kumundan yapılan demiri yetersiz bloklar karşımıza çıkıyor. Deprem felaketinin en acı yüzünü gösterdiği Bayraklı ilçesinde yer alan Barış ve Cumhuriyet sitelerinde yaşananlar, 'bina öldürmez ihmal öldürür' gerçeğini bir kez daha ortaya koydu.


YIKIMIN SEBEBİ İŞÇİLİK

8 katlı Barış Sitesi'nde deprem sonrası 4 binanın 3'ünü yıkılırken 1'i ise ayakta. Sitenin 1991 yılında temelinin atıldığını söyleyen site sakini Abdullah Yaşar, "Sitedeki 3 binadan 2'si yerin altına girdi. Benim oturduğum bina ise sapasağlam duruyor. Komşulara bu neden böyle oldu, sizlerin bina yıkılırken benimki niçin sağlam kaldı diye sordum. Binayı yapan müteahhit iflas etmiş, bizim binayı başka bir müteahhit yapmış. Bizim bina bu yüzden ayakta kalmış. Deprem sırasında yaşanan yıkımın tek sebebi bana göre işçilik" diye konuştu.

BİNALARIN MÜTEAHHİDİ AYNI

Barış Sitesi'nin hemen yakınında yer alan Cumhuriyet Sitesi'nin de aynı müteahhit tarafından yapıldığını hatırlatan Yaşar, "1999 depreminde binalar hasar görmüş. Ancak buna rağmen uygunluk raporu verilmiş. Rapor verenlerin neye göre verdiği bilinmiyor. Enkazda bir anne feryat ediyordu 'çocuğum nerede' diye. İkinci katta oturan bir arkadaşım vardı o da bu binaların enkazı altında can verdi" şeklinde konuştu.

CANIMIZI KURTARDIK

Barış Sitesi'nde yaşayan Özlem Öz, gözyaşları içinde enkaz altındaki komşusunun çıkarılmasını bekledi. Çocuğuna ait tüm oyuncaklar enkaz altında kaldığı için bir komşusunun kızına bebek getirdiğini söyleyen Öz, depremden hemen sonra evinin camından arama kurtarma ekipleri tarafından çıkarıldığını anlattı. Dört kişilik bir aile olduklarını söyleyen Öz, "Deprem sırasında eşim cuma namazından gelmişti, hepimiz evdeydik. Allah'tan hepimiz evdeydik. Eğer birimiz başka bir yerde olsaydık bugün aklımı yitirirdim" dedi. Depremden sonra evine yeni bakmaya gelen Öz, "Avizem bile düşmemiş ama evim düşmüş. İçeride kalan komşumuz var, çok iyi bir insandı. Dernek aracılığıyla insanlara hep yardım ederdi. İnşallah sağ salim oradan çıkar. Allah iyiliklerine acısın onu kurtarsın. Tüm dünya malımızı bırakıp canımızı kurtardık. Korkunç bir olay bu" değerlendirmesinde bulundu.

Aybike Eroğlu Ayşe Mine Alioğlu

Yeni Şafak
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