1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

AFAD'a başvuru akını: 2 günde 13 bin gönüllü

Arama-kurtarma ekiplerinin enkaz altındaki vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çaba tüm Türkiye'nin takdirini topluyor. Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş AFAD gönüllüsü olmak için başvuru yaptı. Temmuz 2019'dan bu yana yapılan toplam başvuru ise 165 bin 820.
 02 Kasım 2020 07:05
+Aa- Yazdır
AFAD'a başvuru akını: 2 günde 13 bin gönüllü

6,6 şiddetindeki İzmir depreminin ardından birçok ilden arama-kurtarma ekipleri hızla bölgeye intikal etti. Özellikle Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığı (AFAD), Ulusal Medikal Kurtarma Ekibi (UMKE) ve Arama Kurtarma Derneği (AKUT) personelinin enkaz altında kalan vatandaşları kurtarmak için gösterdiği çaba tüm Türkiye'nin takdirini topladı.

Türkiye, enkaz altında kalan Buse, İnce, Günay, Emine Teyze, Halim Amca gibi birçok kişinin kurtarılmasını nefesini tutarak izlerken, kurtarma operasyonları AFAD gönüllülüğüne ilgiyi yükseltti. Sosyal medya üzerinden "AFAD'a gönüllü olarak başvurun" çağrıları yapılırken, gencinden yaşlısına herkes AFAD Gönüllülük Sistemi'ne kaydolmak için harekete geçti. Sadece 2 günde 13 bini aşkın vatandaş, gönüllülük başvurusu yaptı.

GÖNÜLLÜ ORDUSU BÜYÜYOR

AFAD Başkanlığı, "Afetlere Hazırlık Yılı" kapsamında "AFAD Gönüllüsü" projesini 2019'un Temmuz ayında hayata geçirmişti. AFAD gönüllüleri son olarak 24 Ocak'ta meydana gelen, merkez üssü Elazığ Sivrice olan 6,8 şiddetindeki depremin ardından bölgede yürütülen çalışmalarda da yer aldı. Gönüllüler özellikle depremzedelere insani yardım malzemelerinin ulaştırılmasında aktif rol oynadı. Elazığ depreminin ardından da AFAD gönüllülerinin sayısında büyük artış yaşandı. Türkiye'yi sarsan İzmir depremi sonrası Türkiye genelinden yapılan başvurularla birlikte 2019 Temmuz'dan bu yana 165 bin 820 kişi gönüllü oldu.

BAŞVURU E-DEVLET'TEN

AFAD Gönüllü Sistemi ile vatandaşlar, afet ve acil durumların her safhasında görev alabilecek AFAD gönüllüsü olabiliyor. AFAD Gönüllülük Sistemi'ne 18 yaşını doldurmuş herkes başvuru yapabiliyor. Başvurular e-Devlet üzerinden gerçekleşiyor. Sisteme katılan kişiler önce internet üzerinden eğitim alıyor. Bu eğitimin tamamlanmasının ardından AFAD İl Müdürlüklerinde yüz yüze eğitim verilip son olarak uzman ekiplerden saha eğitimi alınıyor. Saha eğitimlerinde daha önce deprem, sel, yangın ve çığ gibi afetlerde faaliyet gösteren profesyonel eğitmenler tarafından çeşitli senaryolara göre dersler veriliyor. Eğitimler sonunda gönüllülerin mesleki becerileri ve kişisel yetenekleri de göz önünde bulundurularak tecrübeli ve profesyonel kişilerin liderliğinde 10-15 kişilik küçük ekipler oluşturulup bu kişiler göreve başlıyor.

Osman Özgan

Yeni Şafak
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Düşük gösterilen maaşa SMS uyarısı
02 Kasım 2020 08:16		 Hasar tespiti için 600 ekip sahada
02 Kasım 2020 07:25
Sosyal muhatap için son gün
02 Kasım 2020 06:50		 Bakan Selçuk: Psikososyal destek ekiplerimizle sahadayız
01 Kasım 2020 18:17
İzmir Adliyesindeki duruşmalar, 15 gün ertelenebilecek
01 Kasım 2020 17:43		 HSK'den İzmir'deki yargılamalar için tavsiye yazısı
01 Kasım 2020 17:03
3 ilde bazı yerleşim yerleri karantinaya alındı
01 Kasım 2020 15:10		 Kuşadası'nda eğitime 2 gün ara verildi
01 Kasım 2020 14:36
Bu ilçede korona nedeniyle taşımalı eğitime 15 gün ara
01 Kasım 2020 14:06		 Depremzedelerin hasar tespiti için başvuruda bulunmasına gerek yok
01 Kasım 2020 12:32
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
08:16 - Düşük gösterilen maaşa SMS uyarısı08:09 - 3 yaşındaki Elif 65 saat sonra kurtarıldı08:03 - 58 saat sonra enkazdan çıkartılan İdil'in kurtarma ekibini görünce söyledikleri yürekleri dağladı08:02 - Yaşasaydı bugün okula başlayacaktı08:00 - Rıza Bey'in müteahhidi konuşmaktan kaçtı07:56 - Zemin bozuk evler milyonluk
07:45 - 'Binalar dayanıklı mı bilme durumumuz yok'07:25 - Hasar tespiti için 600 ekip sahada07:20 - İşte hayat kurtaran taktik: Saate göre müdahale planı07:15 - Depremin vurduğu İzmir'e hırsızlık için geldiler07:05 - AFAD'a başvuru akını: 2 günde 13 bin gönüllü06:50 - Sosyal muhatap için son gün
06:40 - Ermenistan yenilgiyi ilan etmeli06:30 - Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı06:15 - İyi ki iflas etmiş05:58 - Kız kardeşleri deprem ayırdı05:56 - İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
02:12 - 14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
AFAD açıkladı... Vefat eden sayısı 76'ya yükseldi
Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Kız kardeşleri deprem ayırdı
İyi ki iflas etmiş
Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
AFAD Başkanı Güllüoğlu, İdil'in 58 saat sonra enkazdan çıkarılmasını değerlendirdi:
3 yaşındaki Elif 65 saat sonra kurtarıldı
İdil'i çıkartan kahraman itfaiye erleri o anları anlattı
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kitap okumayı sevenlere has özellikler 2
ekim ayı sözlük puan sıralaması 2
Burhan kuzu'nun vefat etmesi 1
Bindu 1
beğendiğiniz kitap alıntıları 1
izmir'de eğitime 1 hafta ara verilmesi 2
sakın korkma geliyoruz buse 1
jelatin 2
harf devrimi 1
sürekli deprem oluyor sanmak 3
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam