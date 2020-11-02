İşte hayat kurtaran taktik: Saate göre müdahale planı
|02 Kasım 2020 07:20
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İzmir'de yaşanan deprem sonrası alarma geçerek 5 dakika gibi kısa bir sürede koordinasyonu sağlayan AFAD, arama-kurtarma çalışmalarında da depremin oluş saatine göre plan oluşturuyor. Ekiplerin, o saatte vatandaşların en çok kullandığı odalara yoğunlaştığı öğrenildi. Enkaz önce canlı ihtimaline karşı dikkatlice açılıyor. Bunu ekiplerin keşif yapması izliyor.
Binanın durumu ve dairelerin taslak krokisi çizildikten sonra binanın durumu tespit edilip arama-kurtarma çalışmaları başlıyor. Ekipler enkaza girerken yaralılar düşünülerek zarar verilmemesi için ince ve titiz bir çalışma yürütülüyor. Kurtarma çalışmalarına belirli periyotlarla ara verilip enkaz dinlemesi yapılıyor. Hangi alanlarda kolon ve kirişler arasında yaşam alanı oluşmuş olabileceği değerlendiriliyor.
İzmir'de meydana gelen deprem sonrası çöken Emrah apartmanının enkazında 58
saat sonra mucize kurtuluş gerçekleşti. Ekiplerin duyduğu ses neticesinde çalışmalara
başlaması sonucu 14 yaşındaki İdil Şirin, enkaz altından sağ olarak çıkarıldı.
Mucize kurtuluş böyle kaydedildi.
YATAK ODASI İHTİMALİ DÜŞÜK
Arama-kurtarmada depremin gerçekleştiği saat dikkate alınıyor. Depremin olduğu saatte insanlar en çok hangi odada bulunuyorsa, kurtarma çalışmalarında öncelik oralara veriliyor. Gece ise yatak odaları, akşam ise ilk önce oturma odaları ve mutfaklar tercih ediliyor. İzmir depreminin gündüz saatlerinde olduğu göz önünde bulundurulunca, o saatte insanların en çok mutfak veya oturma odalarında bulunduğu, yatak odasında olma ihtimalinin çok düşük olduğu belirtiliyor. Son depremde de en çok yaralı ve hayatını kaybedenlerin cesedi, mutfak ve oturma odalarından çıkarıldı.
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