Zemin bozuk evler milyonluk

Milliyet'ten Gökhan Kam'ın haberine göre: Bölgede 1 milyon lira ve üstü bedelle satışa çıkarılan dairelerin bulunduğu projeler de depremden etkilendi. Bayraklı'da bulunan 7 katlı Özemeksan İkon Sitesi'nin birçok noktasında sıva çatlakları oluştu. Özemeksan İnşaat Satış Müdürü Dilan Güç, "Binada şu an ekstrem bir durum söz konusu değil. Teknik inceleme yapıldı, problem yok./pp Boya ve sıva dökülmeleri dışında sıkıntı söz konusu değil.

Kolonlarda da problem söz konusu değil" dedi. İnşaatı süren bir lüks site olan 6 katlı Modda Suites Residence'ın duvarlarında da çatlakların oluştuğu gözlendi. Çatlaklar, işçiler tarafından sıvanarak kapatıldı. Binaların mühendisliğini yapan inşaat mühendisi İlker Yıldırım, deprem sonrası oluşan çatlaklarla ilgili şunları söyledi: "Bu çatlaklar gayet normal. Binaların taşıyıcı sistemlerinde herhangi bir sorun yok."