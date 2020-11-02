Rıza Bey'in müteahhidi konuşmaktan kaçtı
|02 Kasım 2020 08:00
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Milliyet'ten Cihat Aslan'ın haberine göre: Apartmanda arama kurtarma çalışmaları devam ederken, yapının müteahhidi Hasan Hüseyin Özkan ise kayıplara karışmıştı. Sekiz katlı binanın tamamıyla yıkılması kullanılan malzemeleri tartışmaya açtı. Özellikle apartmanın yapımında kullanılan demirin yıkıma davetiye çıkardığı belirtilirken, binanın tapu tescil belgesi 1991 yılına ait. Apartmanın ruhsat tarihi ise 13 Nisan 1993. Binanın yapımına 1993 yılında başlandı. Oturma ruhsatı ise 1997'de alındı.
Yapı müteahhidinin ismi Hasan Hüseyin Özkan olarak geçiyor. 2000'li yıllarda batarak Uşak'a taşındığı belirlenen Hasan Hüseyin Özkan'a Milliyet ulaştı. Telefonla aradığımız Özkan'a "Sancaklı'da yıkılan Rıza Bey Apartmanı ile ilgili konuşmak istiyoruz. Gazeteciyiz" dediğimizde önce telefonu suratımıza kapattı. Telefon kapanınca hemen aradık ancak 2-3 aramamızı da geri çevirdi. Farklı numaralardan da aramamıza rağmen Özkan, çözümü en son telefonu tamamıyla kapatmada buldu.
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