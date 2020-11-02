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Yaşasaydı bugün okula başlayacaktı

Bayraklı Barış Sitesi'nde deprem sonrası zemindeki iki katı çöken 8 katlı bina yan yatmıştı
 02 Kasım 2020 08:02
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Yaşasaydı bugün okula başlayacaktı

Milliyet'in haberine göre: Binadan yaralı kurtarılanlardan biri Emine Eren'di. Emine Eren (60), deprem olduğu sırada eşi Ünal ve 10 yaşındaki Çınar'la birlikteydi. Çınar, İstanbul Beşiktaş'ta Nimetullah Mahruki Ortaokulu'nda 5. sınıfta okuyordu ve pandemi nedeniyle henüz okula başlamamıştı. Bu nedenle anneanne ve dedesini görmek için İzmir'e gitmişti. Ders başı yapacaklarının açıklanmasının ardından İstanbul'a dönmeye hazırlanıyordu.

Ancak depreme yakalandı. Çınar'ın cansız bedenine önceki gece ulaşıldı. Dede Ünal Eren'i ise arama çalışmaları devam ediyor. Çınar'ın babası Ali Ünlü de 12 Eylül 2016'da İzmir'de bir motosiklet kazasında hayatını kaybetmişti. Çınar'ın kız kardeşi Ada, annesi Hülya'yla birlikte İstanbul'daydı.

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