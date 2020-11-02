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3 yaşındaki Elif 65 saat sonra kurtarıldı

3 yaşındaki Elif 65. saatte kurtarıldı
 02 Kasım 2020 08:09
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3 yaşındaki Elif 65 saat sonra kurtarıldı

Merkez üssü Ege Denizi'nin Seferihisar açıkları olan 6,6 büyüklüğündeki deprem sonrası yıkılan binalardaki arama kurtarma çalışmaları devam ediyor. 65'nci saatte 3 yaşındaki Elif Perinçek isimli çocuk enkazdan sağ kurtarıldı.

İzmir Seferihisar açıklarında meydana gelen 6,6 büykülüğündeki depremin ardından kurtarma çalışmaları devam ediyor.

Dördüncü günde zamana karşı büyük bir yarış var. Yıkılan 8 binada arama kurtarma çalışmaları devam ediyor.
Memurlar.Net
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