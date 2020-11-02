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Evlendirilmek istenen 16 yaşındaki çocuk kurtarıldı
Kocaeli'nin Körfez ilçesinde istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı
|02 Kasım 2020 08:40
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Kocaeli'nin Körfez ilçesinde istemediği halde evlendirilmek istendiği ileri sürülen 16 yaşındaki kız çocuğu kurtarıldı.
Alınan bilgiye göre, Körfez İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri 16 yaşındaki S.E'nin istemediği halde evlendirilmek istendiği bilgisi üzerine harekete geçti.
Kurtarılan S.E, bir yurda yerleştirildi.
Aile hakkında "kişiyi hürriyetinden yoksun kılma" suçundan adli işlem başlatıldığı öğrenildi.
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