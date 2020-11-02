Fırsatçılar işbaşında: Kiralar 1 günde 500 TL arttı

Bir vatandaş kiraların bir günde 500 lira arttığını söylerken, bir diğeri ise nakliye fiyatlarının saatler içinde ikiye katlandığını ifade etti.

İzmir depreminden sonra bütün Türkiye yardıma koştu. İzmirliler depremzedeleri yazlıklarına davet ederken oteller de kapılarının herkese sonuna kadar ücretsiz bir şekilde açık olduğunu söyledi. Hatta İzmir'de olmayanlar kullanmadıkları evlerin anahtarlarını bile bir şekilde depremzedelere ulaştırdı. Kent büyük bir dayanışmaya şahit oldu.

HERKES AYNI DEĞİL

Hürriyet gazetesinden Emre Eser'in haberine göre, herkesin yardım etmek için sıraya girdiği İzmir'de bir kaç fırsatçı ise büyük tepki topladı. Acil olarak evlerini taşımak zorunda kalan ev sahipleri boş ev bulmakta zorlanırken bazı emlakçıların kendilerine fırsatçılık yaptığını bazılarının ise özellikle yardımcı olmak için uğraştığını iddia etti. Ayrıca ev sahipleri bazı nakliye firmalarının da iki katı fiyat aldıklarını belirtti.

Bayraklı'da yetkililer tarafından ağır hasarlı olarak gösterilen bir binada oturan Süleyman Güler, "Binamız ağır hasarlı. Hemen eşyalarımdan bir kısmını alıp çıktım. Şimdi yeni ev bakıyorum. Bazı emlakçılar ellerinde ev olmamasına rağmen yardımcı olmaya çalışıyor. Zaten İzmir böyle bir şehir. Ama bir kaç emlakçı gerçekten bu dönemde davranılması gerektiği gibi davranmıyor. Bunu da gördük. Biz açıkta kaldık. Onlar bu durumda 400-500 lira fazla kira talep ediyor. Bize bir sürü kriter soruyor. Böyle zamanda bu şekilde davranılmaz" sözleri ile yaşadıklarını dile getirdi.

VİLLAYA BİR GÜNDE 150 BİN TL ZAM YAPTI

İzmir Karşıyaka'da emlak ofisi sahibi Uğur Berkant Balta, İzmir'de az katlı ve müstakil evlere talebin depremden sonra arttığını söyledi. 1 günde satılık villa fiyatında 150 bin lira zam yapan mülk sahibi olduğunu belirten Balta, "Urla'da bir villa 850 bine ilandaydı. Müşteri geldi mülk sahibi 1 milyon dedi" dedi.

Balta konuşmasının devamında şunları kaydetti "Bornova'dan arayanlar az katlı ve 2010 sonrası yapılmış ev soruyor. Maddi durumu iyi olanlar 'rakam önemli değil güvenli ev arıyorum' diyor. Önümüzdeki dönemde Urla, Çeşme ve Sasalı'da fiyatlar daha da artacak."

KRİTİK 105 SAAT

Deprem nedeniyle evi hasarlı olanlar taşınmaya başladı. Kimi komşu ilçelere kimi en yakın il olan Manisa'ya taşınıyor. Hasarlı binaların boşaltılması için vatandaşa 105 saatlik bir süre verildi. Taşınma telaşının talebi arttırdığına işaret eden nakliye firması sahibi Emrullah Aşkın, "Dünden bu yana çok fazla arayan var. Evlere camdan asansörle giriyoruz. Acil operasyon yapıyoruz" dedi.

İzmir'deki depremin ardından çok sayıda vatandaş evlerine geri dönemiyor. Depremin şokunu atlatanlar ise yaşadıkları tedirgin nedeniyle başka bölgelere gitmek için harekete geçti. Yetkililer, ağır hasarlı binalara girilmesine izin vermiyor ancak az hasarlı ya da belediyenin boşaltın dediği binalar ev sahipleri tarafından boşaltılmaya başlandı.

105 SAAT SÜRE VERİLDİ

Az hasarlı ya da sağlam olan binalara girmek istemeyen vatandaşlar ise çareyi asansörlü vinçler ve taşınma ekiplerinde buldu. Ekipler vatandaşlara binaları boşaltmaları için, sadece hafif hasarlı binalara 105 saatlik bir süre verdi. Özelikle Bayraklı'daki ağır hasar alan mahallelere yakın olan bölgelerde asansörlü vinçler verilen izinler doğrultusunda dün sabahtan itibaren çalışmaya başladı.

HERKES ARAMAYA BAŞLADI

Taşımacılık işlerini yürüten Emrullah Aşkın, "Biz acil taleplere yanıt veriyoruz. Dün akşamdan itibaren çok sayıda vatandaş bizleri arıyor. Kimse evine girmeye cesaret edemiyor ancak hepsi eşyalarını bir şekilde almaya mecbur. Biz hafif hasarlı ve yetkili birimler tarafından kontrol edilmiş binalara girmeyi kabul ediyoruz. Sadece asansörlü vinçleri kullanıyoruz. Bina girişi ve merdivenleri kullanmak yasak. Çoğu binalarda merdivenler hasarlı. Camdan eşyaları alıp kamyona yüklüyoruz" diye konuştu.

EŞYALAR POŞETLENİYOR 2 BİN LİRAYA TAŞINIYOR/p>

Eşyaların normal bir taşınma gibi aşağı indirilmediğini söyleyen Aşkın, "Çok fazla kolileme yapamıyoruz. Hızla eşyaları poşetleyip aşağı indiriyoruz. Çok büyük ve ağır eşyaları indirmiyoruz. Taşıma işleri için 2 bin lira alıyoruz. Bu daha önceden daha pahalıydı ama bu dönemde herkesin bir birine ihtiyacı var" diye konuştu.

ÇEVRE İLLERE GİDİYORLAR

Dün geceden beri çok sayıda daireyi taşıdıklarını söyleyen bir esnaf ise, vatandaşların eşyalarını ilk olarak tanıdıkları bulunan yakın ilçelere ve şehirlere götürdüklerini belirtti. Bir esnaf, "Dün sadece bir binada 5-6 daireyi taşıdık. İnsanlar Çeşme ve Manisa'nın ilçelerine gidiyor" dedi.

BÜTÜN ANILARIM BURADA

23 yıldır aynı evde oturan Arslan ailesi de deprem mağduru ve evlerini acil boşaltmak zorunda kalmış. Henüz ev bulamadıkları için eşyalarını depoya bırakacak ve çocuklarının yanına geçici olarak yerleşecek. Funda Arslan, "Ben bu eve gelin olarak geldim. Bütün anılarım burda. Çok üzgünüz" dedi. Apartman yöneticisi Gürkan Gür de durumun çok karmaşık olduğunu ve kimsenin yeni bir ev bulamadığını söyledi.

ÇEŞME'YE 4 BİN LİRA

Bayraklıda yaşayan başka bir vatandaş ise acil olarak ev baktıklarını ancak ev bulmanın çok zor olduğunu belirtti. Özellikle daha yamaç ve kayalık olan bölgelerde ev aradıklarını ancak bulamadıklarını aktaran bina sakini, "Evimizi boşalttık. Ev bulmak da zor. Bir de taşınmak zorunda olduğumuz için işin nakliye tarafı var. Şu anda en yakın yerlere bile 1500-2000 bin lira isteniyor. Dün Çeşme'ye giden komşumuz 4 bin lira nakliye ücreti ödedi bu normalde yarı yarıya daha azdı. Anlıyorum iş tehlikeli ama bu fiyatlar da olmaz" diye konuştu.

"BİZ YARDIMA KOŞUYORUZ"

Konuya ilişkin konuştuğumuz bazı emlakçılar ise bu durumda fırsatçılık yapan kişilerin resmi makamlara bildirilmesi gerektiğini söyledi. Bölgede emlakçılık yapan bir esnaf, "Biz yardıma ihtiyacı olan herkese şartsız koşuyoruz. İzmirli olmak bunu gerektirir o kişilerin sayısı da bir elin parmağını geçmez" şeklinde konuştu.