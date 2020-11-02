Gazeteci İsmail Küçükkaya koronaya yakalandı

ASKERLİK SEBEBİYLE SÖZLEŞMESİ FESHEDİLEN 4/B Lİ, BİR YIL ATANMA YASAĞINA TABİ OLUR MU? Askerlik nedeniyle sözleşmenin feshi kurumlarca yapılmakta olup, bu fesih sözleşme esaslarına aykırı hareket sebebiyle değildir. Bu nedenle, 1 yıl bekleme kuralının uygulanmaması gerekir.