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Ermenistan'ın askeri konvoyu imha edildi

Azerbaycan ordusu, topraklarını işgalden kurtarmak için başlattığı operasyonda Ermenistan ordusuna ait bir askeri konvoyu imha etti.
 02 Kasım 2020 08:43
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Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, 31 Ekim'de yerel saatle 17.00 civarında Hocavend istikametinde Ermenistan ordusuna ait konvoyun hareketinin tespit edildiği belirtildi.

Açıklamada, konvoyun aynı anda hem havadan hem de top atışıyla vurulduğu bildirildi. Ermenistan ordusuna ait araçlardan bazılarının imha edildiği, personelin de etkisiz hale getirildiği kaydedildi.

Bakanlık, saldırının görüntülerini de kamuoyu ile paylaştı.

Vurulan konvoyda Dağlık Karabağ'daki sözde Ermeni yönetimin başkanı Arayik Harutyunyan'ın da bulunduğu yönünde haberler paylaşıldı.
Anadolu Ajansı
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