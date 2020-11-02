Cinayetin adı: Kesik kolon

İzmir'deki depremin ardından yıkılan binalar, kolonların kesildiğine dair iddiaları da beraberinde getirdi. Sosyal medyada başka şehirlerde altı dükkan olan pek çok binada taşıyıcı kolonların kesildiği öne sürüldü. Peki, oturduğumuz binanın kolonunun kesilmiş olduğunu nasıl anlarız? Nasıl bir yol izlemeliyiz? Biz sorduk, işin uzmanları yanıtladı.



RUHSATI İSTENEBİLİR



Hürriyet'ten Ece Çelik'in haberine göre: İnşaat mühendisi Osman Cenk Terzioğlu: Eğer binada üç kolon varsa en ufak bir depremde bina yıkılabilir. Kolonu keserseniz bina o anda da yıkılabilir 30 sene boyunca bu şekilde de kalabilir bunun belli bir süresi yok. Ama bina ufacık bir sarsıntıya bakar. Kolonun kesildiğinden şüphe duyanlar öncelikle kendileri binadaki süreklilik sayesinde bunu kontrol edebilir. Bunlar aşağı kadar gidiyor mu diye kendileri görüp anlayabilir. Kişiler kolonun kesilip kesilmediğini kendisi anlayamıyorsa belediyeden bina ruhsatını isteyebilir.

EV ALIRKEN KONTROL ŞART

Prof. Dr. Mikdat Kadıoğlu: Sosyal medyada onlarca kolonu kesilmiş bina fotoğrafı görüyoruz. Bütün taşıyıcı sistemi yok etmişler. Taşıyıcı sistemleri sebep her ne olursa olsun zayıflatmamak gerekiyor. Bu cinayete teşebbüstür. Bina güvenliği konusunda çok sıkıntılı bir memleketteyiz. Araba alırken her yerine bakıyoruz ama ev alırken herkes inşaat mühendisi kesiliyor. Ev almadan herkese tavsiyem inşaat mühendislerine, mimarlara sorsunlar, binanın sağlamlığı konusunda emin olup öyle alsınlar.