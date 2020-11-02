Esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...



Hürriyet'ten Aydemir Kadıoğlu'nun haberine göre: İstanbul Bahçelievler'e bağlı Şirinevler Mahallesi Mahmutbey 4. sokakta yaşayan özel bir televizyon kanalında çalışan Fatma Mavi (31) dün gece evine geldi. İddiaya göre 09.00 sıralarında 5 katlı apartmanın 3. katında henüz bilinmeyen nedenle patlama meydana geldi. Patlama sesini duyan çevredekiler durumu polis, itfaiye ve sağlık ekiplerine bildirdi. Patlama sonrası meydana gelen yangın kısa bir süre içerisinde söndürüldü. Sağlık ekipleri, Mavi'nin yanarak hayatını kaybettiğini belirledi.

CİNAYET ŞÜPHESİ

Mavi'nin komşusu, "Balkonda oturuyordum gece biri ile eve geldi. Evde tek bulunmuş ama gece geldiği kişi bir şey yapmış olabilir. Cinayet olabilir" dedi. Patlamanın yaşandığı evin sahibi Nevin Pekkuru, "Birkaç ay önce nişanını attı diye biliyorum. Kızcağıza çok üzüldüm. İyi bir insandı" ifadesini kullandı.