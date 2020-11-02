1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası, likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde bugünden itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerini sıfırladı.
 02 Kasım 2020 09:12
+Aa- Yazdır
Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası (TCMB), 3 Kasım'dan itibaren Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitlerinin sıfırlandığını, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemlerinin durdurulduğunu bildirdi.

TCMB'nin Türk lirası likidite yönetimine ilişkin duyurusu, bankanın resmi internet sitesinde yayımlandı.

Duyuruda, "Likidite yönetimi kapsamında atılan sıkılaştırma adımları çerçevesinde, 3 Kasım 2020'den geçerli olmak üzere TCMB bünyesinde faaliyette bulunan Bankalararası Para Piyasası'nda bankaların borç alabilme limitleri (BAL) sıfırlanmış, Açık Piyasa İşlemleri kapsamında Türk lirası cinsi kira sertifikaları karşılığında kotasyon yöntemiyle gerçekleştirilen gecelik vadeli repo işlemleri durdurulmuştur." ifadelerine yer verildi.

Duyuruda ayrıca, fiyat istikrarı ve finansal istikrar hedefleri doğrultusunda para politikası ve likidite yönetimi çerçevesinde gerekli tüm araçların kararlı bir şekilde kullanılmaya devam edileceği vurgulandı.
CNN Türk
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
1 Yorum yapıldı
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı
02 Kasım 2020 09:38		 Milyonlarca çalışana yeni teşvik geliyor
02 Kasım 2020 09:07
Kentsel dönüşümde yeni dönem: Reyting sistemi
02 Kasım 2020 09:04		 İşte hayat kurtaran taktik: Saate göre müdahale planı
02 Kasım 2020 07:20
İzmir'deki elektrik ve doğal gaz kesintisine ilişkin açıklama
31 Ekim 2020 17:35		 Kredi kartı işlemlerindeki faiz oranları değiştirildi
31 Ekim 2020 12:54
TCMB'den kredi kartı azami faiz oranlarına ilişkin tebliğ
31 Ekim 2020 09:55		 Barbaros gördü Yavuz yola çıktı
31 Ekim 2020 06:10
Bankacılık sektörünün aktifleri 6 trilyon lirayı aştı
30 Ekim 2020 14:47		 Hizmet Üretici Fiyat Endeksi eylülde arttı
30 Ekim 2020 10:22
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:55 - Konya'da dehşet: Başını kesip, okul bahçesine attı09:51 - Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bugün başlıyor09:46 - Virüse yakalanan, İkbal Gürpınar'dan haber var09:41 - 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü09:39 - Dolar haftaya nasıl başladı?09:38 - Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı
09:37 - Bir kargo firması İzmir'e gönderilen yardımları ücretsiz taşıyacak09:35 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi yakalandı09:34 - Depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı09:15 - ETİ Madenin karı, bor madenine rağmen azaldı09:12 - Merkez Bankası'ndan yeni hamle09:10 - Bursa'da trafik kazası: 2 ölü
09:08 - Trafik yoğunluğunda 5. ve 9. sınıf etkisi09:07 - Milyonlarca çalışana yeni teşvik geliyor09:04 - Kentsel dönüşümde yeni dönem: Reyting sistemi09:01 - Enkazdan çıkan çantadan borç listesi çıktı09:00 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve iştiraklarin listesi
08:53 - Esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
3 yaşındaki Elif, 65 saat sonra kurtarıldı
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Zemin bozuk evler milyonluk
AFAD açıkladı... Vefat eden sayısı 79'a yükseldi
Müteahhit, iyi ki iflas etmiş
Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Kız kardeşleri deprem ayırdı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Rıza Bey'in müteahhidi konuşmaktan kaçtı
Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kal 2
01.11.2020 konyaspor vs başakşehir maçı 4
Seni Anlatıyorum Çünkü 1
Depremden sonra partinin il kongresi yapılması 2
sismik 1
tuba 2
masterchef tanya 1
zoonoz 1
rodeo 1
bir çift yürek 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam