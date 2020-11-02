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Depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı
İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından "Ares" adlı köpek 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı
|02 Kasım 2020 09:34
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İzmir'deki depremde çöken Rıza Bey Apartmanı enkazından "Ares" adlı köpek 65 saat sonra sağ salim çıkarıldı.
Bayraklı ilçesindeki Rıza Bey Apartmanı'nın çökmesiyle enkaz altında kalan köpek, arama-kurtarma ekiplerince fark edildi.
Yıkılan duvarları kırarak hayvana ulaşan ekipler, köpeği enkazdan çıkardı.
Bitkin olduğu görülen "Ares" isimli köpeğin tedavisinin tamamlanmasının ardından sahibine teslim edileceği öğrenildi.
Öte yandan enkazda arama-kurtarma çalışmaları tüm hızıyla sürüyor.
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