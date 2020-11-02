1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 Tümü

Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi yakalandı

Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
 02 Kasım 2020 09:35
+Aa- Yazdır
Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi yakalandı

Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aralarında "mahrem imam", açığa alınmış astsubay ve emekli astsubay ile eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.

Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.

Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
Anadolu Ajansı
Bu haberi oylayabilirsiniz 0 0
YORUMLARTüm Yorumlar Popüler Yorumlar
Bu habere henüz yorum yapılmamış.
İlk yorumu siz ekleyin.
123456789101112131415Tümü
İLGİLİ HABERLER
Bu ay hangi FETÖ sanıkları hesap verecek?
01 Kasım 2020 11:12		 TSK'da, son bir ayda 239 personel ihraç edildi
01 Kasım 2020 10:43
6 PKK'lı terörist hava harekatlarıyla etkisiz hale getirildi
31 Ekim 2020 17:33		 FETÖ'nün cezaevi yapılanması operasyonda 3 kişi tutuklandı
31 Ekim 2020 12:09
Adana'da yakalanan terör örgütü DEAŞ'ın sözde komutanı tutuklandı
31 Ekim 2020 10:09		 Gri listedeki terörist ikna yoluyla teslim oldu
31 Ekim 2020 09:45
Metropollere saldırı için eğitilen 4 PKK'lı terörist tutuklandı
30 Ekim 2020 20:55		 Akıncı Üssü darbe davasında son savunmalar tamamlandı
30 Ekim 2020 17:55
HDP Diyarbakır İl Başkanı terör soruşturması kapsamında tutuklandı
30 Ekim 2020 16:51		 Antalya'da bylock kullanıcısı 8 FETÖ şüphelisi yakalandı
30 Ekim 2020 16:14
EN YENİ FORUM KONULARI
SON HABERLER
09:55 - Konya'da dehşet: Başını kesip, okul bahçesine attı09:51 - Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bugün başlıyor09:46 - Virüse yakalanan, İkbal Gürpınar'dan haber var09:41 - 8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü09:39 - Dolar haftaya nasıl başladı?09:38 - Gelir İdaresi Başkanlığı İzmir için bazı işlemlere ilişkin süreleri uzattı
09:37 - Bir kargo firması İzmir'e gönderilen yardımları ücretsiz taşıyacak09:35 - Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi yakalandı09:34 - Depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı09:15 - ETİ Madenin karı, bor madenine rağmen azaldı09:12 - Merkez Bankası'ndan yeni hamle09:10 - Bursa'da trafik kazası: 2 ölü
09:08 - Trafik yoğunluğunda 5. ve 9. sınıf etkisi09:07 - Milyonlarca çalışana yeni teşvik geliyor09:04 - Kentsel dönüşümde yeni dönem: Reyting sistemi09:01 - Enkazdan çıkan çantadan borç listesi çıktı09:00 - Kamu İktisadi Teşebbüsleri ve iştiraklarin listesi
08:53 - Esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...
1 2 3 4 5 6 7 Tümü
ÖZEL DOSYALAR
Örnek DilekçelerMatbu Formlar2020-2021 zammı2018-2019 zammıMaaş verileriMaaş RobotuResmi Gazete657'nin son haliZam Tazminat2020 TakvimiYaş Hesaplama4/B Esaslar
ANKET
Tarım arazilerinin yapısını bozduğu için Hobi bahçelerinin yıkılması gerektiği yönündeki değerlendirmelere;
ÇOK OKUNANLAR
3 yaşındaki Elif, 65 saat sonra kurtarıldı
14 yaşındaki İdil, 58 saat sonra enkazdan sağ çıkartıldı
Zemin bozuk evler milyonluk
AFAD açıkladı... Vefat eden sayısı 79'a yükseldi
Müteahhit, iyi ki iflas etmiş
Maske cezası yazmak isteyen polise yumruk atan evli çift gözaltına alındı
Kız kardeşleri deprem ayırdı
Meteorolojiden kuvvetli yağış uyarısı - Haritalı
Rıza Bey'in müteahhidi konuşmaktan kaçtı
Askerlik sebebiyle sözleşmesi feshedilen 4/B li, bir yıl atanma yasağına tabi olur mu?
SGKREHBERİ.COM
SÖZLÜK
kal 2
01.11.2020 konyaspor vs başakşehir maçı 4
Seni Anlatıyorum Çünkü 1
Depremden sonra partinin il kongresi yapılması 2
sismik 1
tuba 2
masterchef tanya 1
zoonoz 1
rodeo 1
bir çift yürek 1
SON İLANLAR
Vakıflar Genel Müdürlüğü 8 İşçi Alacak
Ahiler Kalkınma Ajansı 4 personel alacak
EPDK, 30 enerji uzman yardımcısı alacak
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Elemanı Alım İlanı
Gaziantep İslam Bilim ve Teknoloji Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
İstanbul Üniversitesi Sürekli İşçi Alım İlanı
İzmir Kalkınma Ajansı 6 personel alacak
Bayburt Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Bursa Teknik Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
Çankırı Karatekin Üniversitesi Öğretim Üyesi Alım İlanı
ARŞİV
ÖZEL OKUL İLANLARI
Pınar Koleji Bilgi İşlem Elemanı Alacak
Veri politikasındaki amaçlarla sınırlı ve mevzuata uygun şekilde çerez konumlandırmaktayız. Detaylar için veri veya çerez politikamızı inceleyebilirsiniz.
Tamam