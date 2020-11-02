Bursa merkezli FETÖ operasyonunda 13 kişi yakalandı
Bursa merkezli 4 ilde Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) mahrem askeri yapılanmasına yönelik operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı
|02 Kasım 2020 09:35
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Bursa Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen bir soruşturma kapsamında, ankesör ve büfe telefonlarından ardışık olarak arandıkları tespit edilen, aralarında "mahrem imam", açığa alınmış astsubay ve emekli astsubay ile eski askeri okul öğrencilerinin de bulunduğu 14 kişi hakkında yakalama kararı çıkarıldı.
Bunun üzerine harekete geçen İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ekipleri, Bursa, Ankara, İstanbul ve Osmaniye'de belirlenen adreslere eş zamanlı operasyon düzenledi.
Operasyonda 13 şüpheli gözaltına alındı.
Diğer zanlının yakalanması için çalışmaların devam ettiği öğrenildi.
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