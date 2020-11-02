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Bir kargo firması İzmir'e gönderilen yardımları ücretsiz taşıyacak

Şirket, depremin hemen sonrasında AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından kentte sadece battaniye ihtiyacının olması nedeniyle İzmir'e gönderilecek sıfır battaniyeleri ücretsiz olarak AFAD'ın bu ildeki depolarına taşıyacak
 02 Kasım 2020 09:37
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Bir kargo firması İzmir'e gönderilen yardımları ücretsiz taşıyacak

Yurtiçi Kargo, İzmir'de yaşanan depremin ardından bölgeye gönderilecek yardımların ücretsiz taşınması için yardım kampanyası başlattı.

Yurtiçi Kargo'nun açıklamasına göre, şirket, İzmir'de yaşanan depremin ardından yaralar sarılmaya çalışılırken, depremzede vatandaşlar için yardım kampanyası hayata geçirdi.

Şirket, depremin hemen sonrasında AFAD ile yapılan görüşmelerin ardından kentte sadece battaniye ihtiyacının olması nedeniyle İzmir'e gönderilecek sıfır battaniyeleri ücretsiz olarak AFAD'ın bu ildeki depolarına taşıyacak.

Yurtiçi Kargo, kente gönderilecek battaniyeleri ücretsiz olarak taşıyacağına ilişkin sosyal medya hesaplarından yaptığı duyuruda şu ifadelere yer verdi:

"AFAD yetkilileri ile yaptığımız görüşme sonucunda İzmir'de sadece sıfır battaniye ihtiyacı olduğu öğrenilmiştir. Deprem bölgesine göndermek istediğiniz sıfır battaniyelerinizi Yurtiçi Kargo şubelerine teslim edebilirsiniz. Yardımlarınız sizin adınızla ücretsiz olarak depremzedelere ulaştırılmak üzere İzmir'deki AFAD depolarına teslim edilecektir. Depremde hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet, yaralılarımıza acil şifalar dileriz."
Anadolu Ajansı
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