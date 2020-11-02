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8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü
Adana'da 8'inci kattaki evinin balkonundan düşen İsmet Selek (78), hayatını kaybetti. Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
|02 Kasım 2020 09:41
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Olay, saat 06.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Cemalpaşa Mahallesi Bahar Caddesi'ndeki apartmanda meydana geldi. Apartmanın 8'inci katındaki dairede kızı ile birlikte yaşayan İsmet Selek, sabah çıktığı balkondan bilinmeyen nedenle düştü. Gürültüye uyanan komşuları, aşağıya baktıklarında Selek'in yerde hareketsiz şekilde yattığını görünce durumu polise ve 112 Acil'e bildirdi. Adrese sevk edilen sağlık ekibi, Selek'in yaşamını yitirdiğini belirledi.
Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Selek'in cansız bedeni, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.
Polis, olayla ilgili soruşturma başlattı.
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