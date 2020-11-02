Virüse yakalanan, İkbal Gürpınar'dan haber var
|02 Kasım 2020 09:46
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Geçtiğimiz gün sunucu İkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabı üzerinden yapılan açıklamada, "Oglu Alper olarak annemin sayfasından yazıyorum. Annem Ikbal Gurpınar, korona sebebiyle yogun bakımda tedavi gormektedir. Dualarınızı bekleriz." mesajı paylaşıldı.
ANNEMİN DURUMU İYİYE GİDİYOR
Alper Gürpınar, bugün annesinin sağlık durumu hakkında yeni bilgi verdi. İlkbal Gürpınar'ın sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, 'Oglu Alper Gürpınar olarak, annemin sayfasından siz sevenlerini bilgilendirmek istedim. Annem Ikbal Gurpınar'ın durumu daha iyiye gitmektedir. Onlem amacıyla yogun bakımda tedavisine devam edilmektedir. Guzel dualarınız icin cok tesekkur ederiz.' mesajı paylaşıldı.
ÖLÜMDEN KORKMUYORUM
Ünlü sunucu 3 gün önce sosyal medya hesabından bu mesajı paylaşmıştı:
En sonunda ben de koronaya yakalandım. Gercekten cok zor bir hastalıkmıs. Basım, kaslarım, eklemlerim agrıdıkca, 'babam nasıl dayandı bu acılara' dedim. Nereden ve nasıl kaptım hic bilmiyorum. Umuma acık tuvaletlerden mi, baska yerden mi? Ellerimi sık sık yıkamam ve maske kullanmama ragmen her sey olacagına varıyor demek ki.
Olumden korkmuyorum. En Sevgili'ye, Yaradanımıza kavusmadır olum. Insallah iyilesirim de sizlerle birlikte hayırlara kosmaya devam ederiz. Geriye donup baktıgımda bombos bir hayatım yok cok sukur. Kıymetimi bilenler oldu, bilmeyenler oldu, hakkımı yiyenler.. Beni aldattıgını sanıp yedigi haramları kar sayan cahiller. Hepsini burada bırakıp gidecegim oldugumde. Olum, bir Gul Bahcesi. Hep Sehadet istedim Rabbimden , bu yuzden kosa kosa gittim Kudus'e defalarca. Orada olmadı, belki bu hastalık cennetime vesile olur. Elbette Allah'tan olumu istemek dogru degil. Ama sukurler olsun Rabbime bana her seyin en guzelini yasattı. Cektirdigi acıları buyutup O'na nankorluk yapamam. Benim durumumda olanlar Ya Rezzak ceksin 339. Rabbim tum hastalara sifa versin, amin.
Not: Cok halsizim, telefonla arayanlara cevap veremeyecegimi simdiden bidiririm. Sizi cok seviyorum, nelere sahip olduysam hep sizin vesilenizle. Hakkınızı helal edin lutfen, benden yana helal olsun
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