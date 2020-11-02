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Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bugün başlıyor

Milyonlarca öğrenciyi ilgilendiren son dakika haberi geldi. Okullarda yüz yüze eğitimdeki üçüncü aşama bugün başlıyor. 5'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri bugünden itibaren haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim görecekler.
 02 Kasım 2020 09:51
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Yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bugün başlıyor

Son dakika haberi: Okullarda yüz yüze eğitimde üçüncü aşama bugün başlıyor. 5'inci ve lise 9'uncu sınıf öğrencileri bugünden itibaren haftada 2 gün okullarda yüzyüze eğitim görecekler. Yüz yüze eğitimde, resmi ve özel ortaokul 5'inci sınıflarda haftada 2 gün toplam 12 ders saati (2 gün, 6+6), imam hatip ortaokullarında haftada 2 gün toplam 14 ders saati (2 gün, 7+7) uygulanacak. Lise 9'uncu sınıflarda ise haftada 2 gün toplam 16 ders saati (2 gün, 8+8) yapılacak. Sınıflar, öğrenci mevcudu doğrultusunda sosyal mesafeye göre gruplara ayrılacak, her ders süresi 30 dakika, dersler arası dinlenme süresi de 10 dakika olarak uygulanacak.

HANGİ DERSLER İŞLENECEK?

Ortaokul 5'inci sınıflarda Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi dersleri; imam hatip ortaokul 5. sınıflarda ise Türkçe, matematik, fen bilimleri, sosyal bilgiler, yabancı dil, din kültürü ve ahlak bilgisi, Kur'an-ı Kerim ve Arapça dersleri yüz yüze eğitim yoluyla işlenecek.

9'uncu sınıf öğrencilerinin de, haftalık ders çizelgelerinde gösterilen ortak, seçmeli ve mesleki derslerin tümünden sorumlu olduklarından, okul yönetimince belirlenen dersleri yüz yüze eğitim yoluyla, bunların dışında kalan dersleri ise uzaktan eğitim yoluyla tamamlamaları gerekiyor.

SON KARAR VELİNİN

Yüz yüze eğitim için çocuğunu okula göndermek istemeyen velinin yazılı onayı alınacak ve okula gelmeyen öğrenciler devamsız sayılmayacak ancak velisi tarafından okula gönderilmeyen öğrenciler uzaktan eğitimle derslerine devam edecek.

TÜM MÜFREDATTAN SORUMLULAR

Öğrenciler devam ettiği sınıfın müfredatından sorumlu olacak ve tüm konu ile kazanımlardan yapılacak sınavlar ile ölçme ve değerlendirmelere katılacak. Yüz yüze eğitim dışında kalan tüm dersler, uzaktan eğitim yoluyla tamamlanacak, öğrencilerin uzaktan eğitim yoluyla desteklenmelerine yönelik tedbirler okul yönetimlerince alınacak.
Sabah
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