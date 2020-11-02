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Konya'da dehşet: Başını kesip, okul bahçesine attı

Konya'da gelen son dakika haberi duyanları dehşete düşürdü. Şizofren olduğu belirtilen Mücahit Minaz adlı kişi, yolda yürüyen 56 yaşındaki Mustafa Sömek'i arkasından yaklaşıp bıçaklayarak öldürdü, başını kesip okul bahçesine attı. Vahşice işlenen cinayetin ardından bir taksiye binerek olay yeriden kaçtığı belirlenen Minaz'ın peşine düşen polisler, kaçış yönündeki güvenlik kameralarından Yalıhüyük ilçesi yönüne gittiğini tespit etti. Minaz polisin düzenlediği operasyonla yakalandı
 02 Kasım 2020 09:55
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Konya'da dehşet: Başını kesip, okul bahçesine attı

Konya'nın Bozkır ilçesi Yukarı Mahalle'deki Ahmet Yaşar Caddesi üzerinde bulunan bir lisenin yanından önceki gece geçen vatandaşlar, okulun bahçesinde kesik bir baş görünce, 155 Polis İmdat Hattı'nı arayarak ihbarda bulundu. İhbar üzerine olay yerine giden ekiplerin bölgede yaptığı inceleme sonucunda kesik başın bulunduğu bahçenin yanındaki yolda bir ceset bulundu. Cesedin 56 yaşındaki Mustafa Sömek'e ait olduğu belirlendi.

ÖLDÜRÜP BAŞINI KESTİ

Olayla ilgili inceleme başlatan Konya Cinayet Büro Amirliği Ekipleri, cinayetin 41 yaşındaki Mücahit Minaz tarafından işlendiğini ortaya çıkardı. Minaz'ın yolda yürüyen Mustafa Sömek'i arkasından yaklaşıp bıçaklayarak öldürdüğü belirlendi. Minaz'ın daha sonra ise öldürdüğü Sömek'in başını ve cinsel organını kestiği ve kesik başı okulun bahçesine attığı tespit edildi.

TAKSİYLE KAÇTI

Vahşice işlenen cinayetin ardından bir taksiye binerek olay yeriden kaçtığı belirlenen Minaz'ın peşine düşen polisler, kaçış yönündeki güvenlik kameralarından Yalıhüyük ilçesi yönüne gittiğini tespit etti. Minaz polisin düzenlediği operasyonla yakalandı. Şizofren olduğu ve daha önce tedavi gördüğü belirlenen Mücahit Minaz'ın sorgusu sürüyor.

Tolga Yanık
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