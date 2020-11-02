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Edirne'de lise öğrencileri temassız ateş ölçer tasarladı

Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri temassız ateş ölçer tasarlayıp üreterek okul girişinde kullanıma sundu
 02 Kasım 2020 10:13
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Edirne'de lise öğrencileri temassız ateş ölçer tasarladı

Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi öğrencileri temassız ateş ölçer tasarlayıp üreterek okul girişinde kullanıma sundu.

Okuldan yapılan açıklamaya göre Bahçeşehir Koleji Edirne Fen ve Teknoloji Lisesi 10. sınıf öğrencileri Beril Yenice, Efe Doruk Kokoz, Uğur Güdücü ve Zeynep Rüya Çiftçi robotik ve kodlama, bilişim teknolojileri, fen derslerinde öğrendiklerini uygulamaya koydu.

Öğrenciler temassız ateş ölçer üretti. Öğrencilerin yaptıkları ateş ölçer cihazı okulun girişine yerleştirildi. Hem öğretmenler hem de öğrenciler okula girmeden temassız şekilde vücut ısılarını öğrenebiliyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Bahçeşehir Koleji Fen ve Teknoloji Lisesi ve Anadolu Lisesi Müdürü Aysun Yiğitsoy, öğrencilerini eleştirel düşünen, geleceğin problemlerine çözüm üreten bireyler olarak yetiştirdiklerini belirtti.

Kovid-19 pandemisinin en çok da çocukları etkilediğini anlatan Yiğitsoy, üretkenliğin, eğitimin ve çalışmanın gerçekleşmesi için günümüz şartlarında mesafelerin bir öneminin olmadığını vurguladı.

Temassız ateş ölçer cihazını tasarlayan öğrencilerini tebrik eden Yiğitsoy, şunları kaydetti:

"Öğrencilerimiz Kovid-19'la başa çıkabilmek adına dışarıdan bir müdahale olmadan otomatik olarak kontrol sağlayacak bir sistem geliştirmeye karar verdiler. Bu sistemi, okula gelen kişilerin vücut sıcaklıklarını kendi kendine ölçebilecek, vücut sıcaklığını bildirecek ve ateş, hastalık potansiyeli olan kişilerde sesli, ışıklı ve yazılı uyarı verecek şekilde tasarladılar."

Yiğitsoy, cihazın okullarında kullanıldığını belirterek emeği geçen herkese teşekkür etti.
Anadolu Ajansı
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