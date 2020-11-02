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Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait savaş uçağını daha düşürdü.

Azerbaycan ordusu, Ermenistan'a ait bir SU-25 savaş uçağını daha düşürdü.
 02 Kasım 2020 10:14
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Azerbaycan ordusunun, Ermenistan'a ait bir Su-25 savaş uçağını daha düşürdüğü bildirildi.

Azerbaycan Savunma Bakanlığından yapılan açıklamada, Zangilan bölgesinde Ermenistan'a ait Su-25 savaş uçağının Azerbaycan mevzilerine saldırı girişiminde bulunduğu ifade edildi.

Açıklamada, uçağın Azerbaycan hava savunma güçlerince imha edildiği belirtildi.
Anadolu Ajansı
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