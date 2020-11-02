'Hazine, yurt dışından %6 ile değil, koronabond ile yurt içinden dolar borçlanmalı'

Ağustos ayında 6,89 olan dolar 3 ay içinde yüzde 21 artarak 8,35 bandına geldi. Dış ticaret açısından dolayı da, Merkez Bankası kura dair bir hedeflerinin olmadığını açıklamıştı.

Sosyal medya fenomeni "Selcoin" twitterdan yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışından yüzde 6 ile borçlanmak yerine, bir koronabond tahvili çıkararak yurtiçinden daha uyguna dolar bulabileceğini belirtti. Yurt içinde bir çok kişi elinde dolar tutmasına rağmen bankaların dolara verdiği faiz yüzde 1'i dahi bulmamaktadır.