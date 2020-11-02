'Hazine, yurt dışından %6 ile değil, koronabond ile yurt içinden dolar borçlanmalı'
Sosyal medyada ekonomiye dair görüşleriyle bilinen ve dikkat çeken fenomen "Selcoin", kurun utulabilmesi için Hükümetin Avrupa'dan %6 ile dolar borçlanması yerine, koronabond adlı güzel getirisi olan bir tahvil çıkarması halinde yurt içinden borçlanabileceğini ifade etti.
|02 Kasım 2020 10:16
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Ağustos ayında 6,89 olan dolar 3 ay içinde yüzde 21 artarak 8,35 bandına geldi. Dış ticaret açısından dolayı da, Merkez Bankası kura dair bir hedeflerinin olmadığını açıklamıştı.
Sosyal medya fenomeni "Selcoin" twitterdan yaptığı açıklamada Hazine ve Maliye Bakanlığının yurt dışından yüzde 6 ile borçlanmak yerine, bir koronabond tahvili çıkararak yurtiçinden daha uyguna dolar bulabileceğini belirtti. Yurt içinde bir çok kişi elinde dolar tutmasına rağmen bankaların dolara verdiği faiz yüzde 1'i dahi bulmamaktadır.
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