Ana sayfa » ... » Adli Olaylar
Adana'da minibüsün çarptığı kadın yaşamını yitirdi
Kadının yerde sürüklenmesi güvenlik kamerasına yansıdı- Kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti
|02 Kasım 2020 10:20
|+Aa- Yazdır
Adana'da yolun karşısına geçmeye çalışan kadın minibüsün çarpması sonucu yaşamını yitirdi.
Eşiyle Büyükşehir Belediyesi Merkez Otogarı'na gitmek için Turhan Cemal Beriker Bulvarı'nda yolun karşısına geçmeye çalışan Aliye Yılmaz'a, Mevlüt A. yönetimindeki 72 AAK 960 plakalı minibüs çarptı.
Ağır yaralanarak ambulansla özel hastaneye kaldırılan kadın, müdahaleye rağmen kurtarılamadı.
Sürücü, polis ekiplerince gözaltına alındı.
Öte yandan, kaza yerine yaklaşık 10 metre mesafede üst geçit bulunması dikkati çekti.
Güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde Yılmaz'ın, minibüsün çarpması sonucu sürüklenerek hareketsiz kalması yer alıyor.
1 Yorum yapıldı
|YORUMLAR
|Tüm Yorumlar Popüler Yorumlar
|
İLGİLİ HABERLER
|Metroda genç sevgililere neden sarılıyorsun kavgası
02 Kasım 2020 11:20
|Denizli'de kazada savrulan otomobilin çarptığı yaya öldü
02 Kasım 2020 10:22
|Kahvaltı hazırlamadı diye kadını yaralamıştı, tutuklandı
02 Kasım 2020 10:20
|Konya'da dehşet: Başını kesip, okul bahçesine attı
02 Kasım 2020 09:55
|8'inci kattan düşen yaşlı kadın, öldü
02 Kasım 2020 09:41
|Bir kargo firması İzmir'e gönderilen yardımları ücretsiz taşıyacak
02 Kasım 2020 09:37
|Depremde enkazda kalan köpek 65 saat sonra kurtarıldı
02 Kasım 2020 09:34
|Bursa'da trafik kazası: 2 ölü
02 Kasım 2020 09:10
|Esrarengiz patlamada Fatma öldü! Cinayet şüphesi...
02 Kasım 2020 08:53
|Cinayetin adı: Kesik kolon
02 Kasım 2020 08:47