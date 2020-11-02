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Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı arttı

Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 291 bin 546 oldu- Bu kişilerin yüzde 96,1'ini erkekler, yüzde 3,9'unu kadınlar oluşturdu
 02 Kasım 2020 10:38
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Ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı arttı

Ceza infaz kurumunda bulunan kişi sayısı geçen yıl bir önceki yıla göre yüzde 10,1 artarak 291 bin 546'ya yükseldi.

Türkiye İstatistik Kurumu, 2019 yılına ilişkin ceza infaz kurumu istatistiklerini açıkladı.

Buna göre, 31 Aralık 2019 itibarıyla ceza infaz kurumlarındaki kişi sayısı, 2018'e kıyasla yüzde 10,1 artarak 291 bin 546 oldu. Bunların yüzde 84,1'i hükümlüler, yüzde 15,9'u tutuklular olarak kayıtlara geçti. Ceza infaz kurumlarında bulunanların yüzde 96,1'ini erkekler, yüzde 3,9'unu kadınlar oluşturdu.

Türkiye'de 100 bin kişi başına düşen ceza infaz kurumundaki kişi sayısı 2010'da 163 iken, 2018'de 323'e ve 2019'de 351'e çıktı. Geçen yıl 12 ve daha yukarı yaştaki her 100 bin kişiden 430'u ceza infaz kurumuna girdi.

Bir hükümlünün aynı yıl içinde bir veya daha fazla giriş-çıkış kaydı dikkate alındığında, geçen yıl ceza infaz kurumlarına 281 bin 605 hükümlünün giriş yaptığı, 291 bin 212 hükümlünün de kurumlardan çıktığı görüldü.

Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerin yüzde 96'sını, çıkan hükümlülerin ise yüzde 96,2'sini erkekler oluşturdu.

Bu kurumlara hükümlü statüsünde girişi sırasında çocuk yaşta (12-17 yaş grubu) bulunanların sayısı 2019'da bir önceki yıla göre yüzde 19,9 gerileyerek 1679 oldu. Suçu işlediği sırada çocuk yaşta olanların sayısı ise geçen yıl yüzde 10,3 düşüşle 13 bin 15 olarak kayıtlara geçti.

- En çok işlenen suç hırsızlık

Ceza infaz kurumlarına giren hükümlülerden yüzde 15,2'sinin hırsızlık, yüzde 12,4'ünün yaralama, yüzde 7'sinin uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti, yüzde 5,4'ünün İcra İflas Kanunu'na muhalefet, yüzde 3,4'ünün öldürme suçu işlediği tespit edildi.

Suç türüne göre değerlendirildiğinde, hırsızlık suçu işleyenlerin yüzde 42'sinin ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 20,1'inin ilköğretim, yüzde 14,7'sinin lise veya dengi okul mezunu olduğu görüldü.

Yaralama suçu işleyenlerin ise yüzde 27,6'sı ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 24,7'si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 23,5'i ilköğretim mezunu kişiler olarak kayıtlara geçti.

Uyuşturucu veya uyarıcı madde imali ve ticareti suçu işleyenlerin yüzde 33,5'ini ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 21,8'ini lise ve dengi meslek okulu, yüzde 17,5'ini ilköğretim mezunları oluşturdu.

Öldürme suçu işleyenlerin yüzde 30,3'ü ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 28,7'si lise ve dengi meslek okulu, yüzde 15,8'i ilkokul mezunuyken, cinsel suçları işleyenlerin yüzde 30,7'si ortaokul ve dengi meslek okulu, yüzde 23,5'i lise ve dengi meslek okulu, yüzde 19,5'i ilköğretim mezunu hükümlüler olarak kayıtlara geçti.

- Yükseköğretim mezunları en çok yaralama suçunu işledi

Ceza infaz kurumuna 1 Ocak-31 Aralık 2019 döneminde giren hükümlüler eğitim durumu ve işlenen suç sırası itibarıyla değerlendirildiğinde, okuryazar olup bir okul bitirmeyenlerde yüzde 29,7, okuma yazma bilmeyenlerde yüzde 24,1, ortaokul ve dengi meslek okulu mezunlarında yüzde 21,2 ve ilköğretim mezunlarında yüzde 15,6 ile hırsızlık suçu, lise veya dengi okul mezunlarında yüzde 13,5, ilkokul mezunlarında yüzde 13 ve yükseköğretim mezunlarında yüzde 8,1 ile yaralama suçu ilk sırada yer aldı.
Anadolu Ajansı
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