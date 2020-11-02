Etkin pişmanlıktan faydalanan 2 FETÖ şüphelisi serbest bırakıldı
Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|02 Kasım 2020 11:00
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Aksaray'da Fetullahçı Terör Örgütü'nün (FETÖ) "mahrem yapılanması"na yönelik operasyonda gözaltına alınan 2 şüpheli, etkin pişmanlık hükümleri kapsamında adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Aksaray Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında, İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şubesi ile Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kentteki aranan FETÖ/PDY şüphelilerine yönelik çalışma başlattı.
Kent merkezinde belirlenen adreslere düzenlenen operasyonlarda şüpheliler A.B. (45) ile eski öğretmen H.O. (42) gözaltına alındı.
Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, etkin pişmanlık hükümlerinden faydalanarak adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
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