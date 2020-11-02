TÜBİTAK'tan en çok proje desteği alan üniversiteler!

TÜBİTAK, 2020 yılının birinci dönem 1001 projelerinin değerlendirme sonuçlarını açıkladı. İşte en çok proje desteği alan üniversiteler.

TÜBİTAK tarafından 31 Ekim 2020 tarihinde yapılan duyuruya göre, "1001-Bilimsel ve Teknolojik Araştırma Projelerini Destekleme Programı" kapsamında 2020 yılı 1 inci döneminde Araştırma Destek Programları Başkanlığına (ARDEB) önerilen projelerin bilimsel değerlendirme süreci tamamlandığını, 1964 proje önerisinden 1740'ının değerlendirmeye alındığını ve bunlardan ise 213'ünün desteklenmesine karar verilmiştir. Buna göre desteklenme oranı %12 düzeyinde olmuştur.

Desteklenmesine karar verilen projelere ulaşmak için TIKLAYINIZ.

Diğer taraftan, TÜBİTAK'ın bütçe olarak en kapsamlı olarak nitelendirebileceğimiz 1001 destekleme programında bu yıl aslan payını alan üniversiteler de belli oldu.

1-Devlet üniversiteleri olarak en çok proje desteği alan ilk üç üniversite; Hacettepe Üniversitesi (12 Proje), Ege Üniversitesi (11 Proje), Boğaziçi Üniversitesi (9 Proje)

2- Vakıf üniversiteleri olarak en çok proje desteği alan ilk üç üniversite; Koç Üniversitesi (12 Proje), İhsan Doğramacı Bilkent Üniversitesi (10 Proje), Sabancı Üniversitesi (7 Proje).

Desteklenen proje sayısına göre sıralanan üniversite listesine ulaşmak için TIKLAYINIZ.

(Aynı sayıda projesi kabul edilen üniversitelerde öğretim üyesi az olanlar öne alınmıştır.)

Son olarak, geçen yıl yaptığımız haberde belirttiğimiz gibi TÜBİTAK tarafından üniversite bazlı olarak kaç proje sunulduğunu ve kaçının kabul edildiğini gösteren bir istatistikin akademik rekabeti teşvik etmesi amacıyla son derece faydalı olacağını bir kez daha bilgilerine sunuyoruz.