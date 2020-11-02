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KDK, son 10 ayda en çok şikayet edilen konuyu açıkladı

KDK'ye son 10 ayda yapılan şikayet başvurları arasında en fazla kamu bankalarının "bireysel kredi" tutumu yer aldı- Şikayetler arasında, "bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurularına herhangi bir cevap verilmemesi", "talep edilen kredi tutarından daha düşük meblağın tüketicinin kullanımına tahsis edilmesi", "bireysel temel ihtiyaç kredisinin onaylanmasına rağmen banka tarafından kullandırılmaması" gibi konular yer aldı
 02 Kasım 2020 11:14
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KDK, son 10 ayda en çok şikayet edilen konuyu açıkladı

- Kamu Denetçiliği Kurumuna (KDK) son 10 ayda yapılan şikayet başvuruları arasında en fazla kamu bankalarının "bireysel kredi" tutumu yer aldı.

KDK'nin 2021 yılı bütçesinin görüşmeleri öncesinde paylaşılan "2020 Yılı Faaliyet Raporu Sunuşu"na göre, kurum, idare ile vatandaş arasında ortaya çıkan uyuşmazlıkların dostane şekilde çözülmesi, hak arama kültürünün yaygın olduğu bir toplumun gelişmesi ile hizmet standartlarının yüksek olduğu bir kamu yönetimi oluşması için rol üstleniyor.

Kurum tarafından oluşturulan şikayet mekanizmasına posta, e-posta, faks, e-başvuru sistemi aracılığıyla ulaşılabiliyor. Bu kapsamda vatandaşlar kuruma son 8 yılda 167 bin 679 başvuruda bulundu. KDK'ye 7 yılda 80 bin 535 başvuru yapılırken bu yılki 10 aylık süreçte tüm zamanların başvuru sayısı da aşılarak 2020'nin Ekim ayı itibarıyla 87 bin 144 şikayet konusu kayda geçirildi. Bu artışta, üç kamu bankasının verdiği temel destek kredilerine ilişkin başvurular etkili oldu. Bu yönde yapılan şikayet başvurusu, 69 bin 405 oldu.

Ekonomik İstikrar Paketi kapsamında kamu bankaları vasıtasıyla 5 bin liranın altında maaş alanlar için temel ihtiyaç desteği paketi devreye alınmış, buna göre 5 bin, 7 bin 500 ve 10 bin lira tutarında destek kredisi öngörülerek, 36 ay vadeli bu krediler için ilk 6 ay ödemesi dönem tanımlanmıştı.

Bu kapsamda kuruma, genel olarak, Kredi Garanti Fonu (KGF) destekli ticari kredi taleplerinin yeterli limit bulunmaması nedeniyle reddedilmesi, bireysel temel ihtiyaç kredisi başvurularına herhangi bir cevap verilmemesi veya talep edilen kredi tutarından daha düşük meblağın tüketicinin kullanımına tahsis edilmesi, kredi paketlerinden yararlanmak için herhangi bir kriter aranmayacağı söylenmesine rağmen kredi sicilinin olumsuzluğu gibi kriterler öne sürülerek başvuruların reddedilmesi, bireysel temel ihtiyaç kredisinin onaylanmasına rağmen banka tarafından kullandırılmaması, kredi taksiti ötelemesi nedeniyle yüksek oranda faiz tahakkuk ettirilmesi hususlarında başvurular yapıldı.

- Başvurularda İstanbul birinci sırada

Kamu Denetçiliği Kurumuna 2020 Ekim itibarıyla başvuruların yüzde 80,49'u ekonomi, maliye ve vergi, yüzde 3,51'i kamu personel rejimi, yüzde 2,88'i adalet, milli savunma ve güvenlik, yüzde 1,52'si eğitim-öğretim, gençlik ve spor, yüzde 1,33'ü mahalli idarelerce yürütülen hizmetler, yüzde 1,29'u çalışma ve sosyal güvenlik konuları kapsamında yapıldı.

Kuruma en fazla başvuru İstanbul'dan yapılırken, bu ili Ankara, İzmir, Antalya ve Bursa izledi.

İncelemeye alınan başvuruların yüzde 93,16'sı kurum tarafından sonuçlandırıldı.

KDK, kendisine ulaşan başvurulardan 66 bin 739 için tavsiye kararı verirken 786 için ret kararı, 650 adet için de kısmen tavsiye kısmen ret kararı aldı.
Anadolu Ajansı
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