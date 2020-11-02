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e-Devlet Kapısı'nda 2021 yılı hedefi 57 milyon kayıtlı kullanıcı

2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'na göre, e-Devlet Kapısı'na entegre edilecek kamu hizmetlerinin sayısının gelecek yıl 5 bin 500'e çıkarılması planlanıyor- Hizmet sunumunda dezavantajlı kesimlerin erişiminin artırılması amacıyla e-Devlet'te 32 hizmetin tek durak noktasından sunulması ve 65 yaş üstü için konutta şifre teslimi hizmetinin yaygınlaştırılması hedefleniyor
 02 Kasım 2020 11:15
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e-Devlet Kapısı'nda 2021 yılı hedefi 57 milyon kayıtlı kullanıcı

- e-Devlet Kapısı'nda kayıtlı kullanıcı sayısının gelecek yıl 57 milyona, buraya entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 5 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

AA muhabirinin, 2021 Yılı Cumhurbaşkanlığı Yıllık Programı'ndan yaptığı derlemeye göre, kamu hizmetlerinin, kullanıcı talep ve ihtiyaçlarına uygun, değer üretecek şekilde tasarlanması, elektronik ortamda sunulması ve kullanımının artırılmasına yönelik çalışmalar sürdürülüyor.

Ekim ayı itibarıyla 679 kurum ve kuruluşun, 5 bin 185 hizmetine e-Devlet Kapısı üzerinden ulaşılabiliyor.

Mobil uygulamalar üzerinden sunulan hizmet sayısı 2 bin 772'yi buldu. e-Devlet'e kayıtlı kullanıcı sayısı da ekim itibarıyla 50 milyonu aştı.

"Türkiye İstatistik Kurumu Hanehalkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması"na göre, bu yıl e-Devlet hizmetlerini kullananların oranı yüzde 51,5 oldu.

Yaşam Memnuniyeti Araştırması sonuçlarına göre, elektronik ortamda sunulan kamu hizmetlerinden memnuniyet oranı 2019'da yüzde 98,2 olarak gerçekleşti.

Avrupa Birliği (AB) tarafından yayımlanan 2020 e-Devlet Kıyaslama Raporu'na göre de Türkiye, "Kullanıcı Odaklılık" ve "Temel Sağlayıcılar" başlıklarında sırasıyla yüzde 90 ve yüzde 73'lük oranlarla yüzde 86,5 ve yüzde 61,4 seviyesindeki AB (27+) ortalamalarının üzerinde bir performans ortaya koydu. Ülke, "Şeffaflık" başlığında yüzde 62 ile yüzde 65,6 olan AB (27+) ortalamasına yakın bir seviye elde etti.

- Hizmetlerin güvenliği de geliştirilecek

Kamu hizmetlerinin e-Devlet Kapısı'na taşınmasına gelecek yıl da devam edilmesi, kullanım ve maliyet etkinliğinin artırılması, hizmetlerin güvenliğinin geliştirilmesi öngörülüyor.

Burada yıl sonu itibarıyla 51 milyonu bulması öndörülen kayıtlı kullanıcı sayısının, gelecek yıl 57 milyon kişiye çıkması bekleniyor.

Yıl sonu itibarıyla 5 bin 200 olarak belirlenen e-Devlet'e entegre edilen kamu hizmetlerinin sayısının da 2021'de 5 bin 500'e çıkarılması hedefleniyor.

Hedefler kapsamında buradan sunulan hizmetlerin sadeleştirilmesi, bütünleştirilmesi ve olgunluğunun artırılması amaçlanıyor. e-Devlet Kapısı üzerinden toplam 100 bütünleşik hizmet sunumunun yapılması öngörülüyor.

Ayrıca, sunulan yerel yönetim hizmetlerinin sayısı ve niteliğinin artırılması amaçlanırken, e-Belediye Bilgi Sistemi Projesi kapsamında e-Devlet Kapısı'ndan sunulan hizmetlerin sayısının da artırılması hedefleniyor.

Hizmet sunumunda mobil başta olmak üzere kanal çeşitliliğinin çoğaltılması ve dezavantajlı kesimlerin erişimini artırmaya yönelik çalışmalara öncelik verilmesi amaçlanıyor. Bu kapsamda 32 hizmetin tek durak noktasından sunulması planlanırken, 65 yaş üstü vatandaşlar için konutta e-Devlet Kapısı şifresi tesliminin yapılması hizmetinin yaygınlaştırılması öngörülüyor.

e-Devlet hizmetlerini kullananların yüzde 51,5 olan kullanım oranının, gelecek yıl yüzde 55'e çıkarılması hedefleniyor. Buradaki hizmetlerden memnuniyet oranın da gelecek yıl yüzde 99'u bulması bekleniyor.

Anadolu Ajansı
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