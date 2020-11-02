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Metroda genç sevgililere neden sarılıyorsun kavgası
Bursa'da metroda bir yolcu, genç sevgilileri uyararak, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz," dedi. Yolcunun uyarısıyla başlayan tartışmada genç ile yolcu yumruk yumruğa kavga etti.
|02 Kasım 2020 11:20
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Merkez Nilüfer ilçesinde metroda yolculuk yapan iki genç sevgili birbirine sarıldı. Bir yolcu gençleri ikaz edince kavga çıktı.
Gençlere tepki gösteren yolcu, "Yanlış davranıyor. Kötü örnek oluyorsunuz. Birbirinize girmişsiniz, daha ne olabilir ki" diyerek uyardı.
Bunun üzerine sevgilisinin yanından ayrılan genç adam, "Ne diyorsun birader sen" deyince karşılıklı tartışma kavgaya döndü. Metro hareket halindeyken yaşanan yumruklu kavga başka bir yolcu tarafından kaydedilirken, bazı yolcular kavgadan uzaklaşırken, bazı yolcular ise kavga edenleri ayırdı. Olayla ilgili soruşturma başlatıldı.
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