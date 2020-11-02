Barış Pınarı bölgesinde 9 PKK'lı terörist etkisiz hale getirildi
MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
|02 Kasım 2020 11:20
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MSB: "Barış Pınarı bölgesinde 7, Fırat Kalkanı bölgesinde 2 olmak üzere 9 PKK/YPG'li terörist etkisiz hale getirildi."
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