Bolu'da karantinayı ihlal eden 2 kişi, yolcu otobüsünde yakalandı
Bolu'da karantina kuralını ihlal edip yolcu otobüsüyle seyahat eden ve jandarma ekipleri tarafından Hayat Eve Sığar (HES) kodu sorgulamasında yakalanan 2 kişi yurda yerleştirildi.
|02 Kasım 2020 11:27
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İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler tarafından Anadolu Otoyolu'nun Bolu kesiminde uygulama yapıldı.
Uygulamada durdurulan yolcu otobüsündeki yolculara HES kontrolü gerçekleştirildi.
Yapılan kontrollerde iki farklı yolcu otobüsünde yolcu olarak bulunan ve karantinada bulunması gereken K.G. ve F.Ö'nün bulunduğu alan jandarma ekipleri tarafından izole edildi.
Durumun bildirilmesi üzerine bölgeye gelen sağlık ekipleri, söz konusu 2 kişiyi gözetim altında tutulmak üzere ambulansla Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi yerleşkesindeki Seyyide Nefise Yurdu'na götürdü.
Karantina kuralını ihlal ettikleri gerekçesiyle TCK'nin ilgili maddesi uyarınca 2 kişiye para cezası uygulandı.
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