'İzmir'de dün gece itibarıyla tüm şebekemize doğal gaz verdik'
Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından dün gece itibarıyla tüm şebekelere doğal gaz verildiğini bildirdi
|02 Kasım 2020 11:40
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Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Fatih Dönmez, İzmir'deki depremin ardından dün gece itibarıyla tüm şebekelere doğal gaz verildiğini bildirdi.
Bakan Dönmez, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, "İzmir'de dün gece itibarıyla tüm şebekemize doğal gaz verdik. Hasarsız binalara kontrollü olarak gaz vermeye devam ediyoruz. Önlemler doğrultusunda tüm İzmirli kardeşlerimize doğal gaz ulaşacak." ifadelerini kullandı.
İzmir'de dün gece itibariyle tüm şebekemize doğal gaz verdik.Fatih Dönmez (@fatih_donmez) November 2, 2020
Hasarsız binalara kontrollü olarak gaz vermeye devam ediyoruz.
Önlemler doğrultusunda tüm İzmirli kardeşlerimize doğal gaz ulaşacak.
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