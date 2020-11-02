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2021 yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.
 02 Kasım 2020 11:42
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2021 yılı Bütçesi TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda

TBMM Plan ve Bütçe Komisyonunda, Kültür ve Turizm Bakanlığı ile bağlı kurum ve kuruluşların 2021 yılı bütçelerinin görüşmeleri başladı.

Komisyon, AK Parti Mersin Milletvekili Lütfi Elvan başkanlığında toplandı.

CHP Ankara Milletvekili Bülent Kuşoğlu, usul üzerinde söz alarak, Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy'un konuşmasında sadece bakanlık değil bağlı kurum ve kuruluşlara ilişkin geniş bilgi vermesini istedi.

HDP Diyarbakır Milletvekili Garo Paylan, RTÜK'ün bütçesinin görüşüldüğü bir dönemde RTÜK Başkanı Ebubekir Şahin'in yer almadığını, kendisinin toplantıya katılmamasının geçerli bir nedeni varsa bu kurumun bütçesinin ertelenerek daha sonra görüşülmesini istedi.

Komisyon Başkanı Elvan ise RTÜK Başkanı Şahin'in, Kovid-19 nedeniyle karantinada olduğunu ve bu nedenle toplantıya katılamadığını, sunumun kurumun başkanvekili tarafından yapılacağını söyledi.

Konuşmaların ardından Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy'un, bakanlığın 2021 yılı bütçesi üzerindeki sunuşu başladı.

Anadolu Ajansı
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