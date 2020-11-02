İki ilde depremle ilgili provokatif paylaşım yapan 2 kişi gözaltına alındı
|02 Kasım 2020 11:43
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Kırıkkale ve Niğde'de İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesaplarından provokatif paylaşım yaptıkları gerekçesiyle 2 şüpheli gözaltına alındı.
Alınan bilgiye göre, Kırıkkale'de bir kişinin İzmir'de meydana gelen depremle ilgili sosyal medya hesabından olumsuz paylaşımda bulunduğu tespit edildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Güvenlik Şubesi ekipleri, paylaşımda bulunan U.S'yi (18) yakaladı.
Gözaltına alınan zanlı hakkında "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçundan işlem başlatıldı.
- Niğde
Niğde'de de bir kişinin İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı belirlendi.
Güvenlik Şube Müdürlüğü ekiplerince gözaltına alınan R.O, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.
R.O, çıkarıldığı mahkemece serbest bırakıldı.
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