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Diyanet CHP'nin avukatı Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı: Başkan Ali Erbaş'ın 10 ay önce Elazığ'da yaşanan deprem sonrası verdiği hutbeden bir cümle öne çıkartılarak İzmir'de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır
 02 Kasım 2020 11:45
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Diyanet CHP'nin avukatı Çelik hakkında suç duyurusunda bulunacak

Diyanet İşleri Başkanlığı, Başkan Ali Erbaş'ın Elazığ depremi sonrası verdiği hutbedeki bazı ifadeleri bağlamından kopararak İzmir depremi sonrasında yapılmış bir açıklama gibi sosyal medya hesaplarından paylaşan ve hakaret eden Celal Çelik hakkında suç duyurusunda bulunulacağını bildirdi.

Başkanlıktan yapılan açıklamada, Erbaş'ın 10 ay önce Elazığ'da yaşanan deprem sonrası 31 Ocak 2020 Cuma günü Bursa Ulucami'deki hutbede depremle ilgili kullandığı ifadelerin bağlamından koparılarak yeniden gündeme getirildiği belirtildi.

Ali Erbaş'ın, Elazığ depremi sonrasında "Afetlere Karşı Bilinçli Olalım" başlıklı hutbesinde, "İnsanoğlunun depremi engelleyemeyeceğini, depremin zaman ve şiddetine müdahale edemeyeceğini hatırlatarak, gerekli tedbirlerin alınarak ardından da Allah'a tevekkül etmek gerektiğine ve afetlere karşı sorumluluğunun bilincinde olmanın mümince bir duruşun gereği olduğuna dikkat çektiği" aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Tüm bu mesajlara rağmen söz konusu hutbeden bir cümle öne çıkartılarak, İzmir'de meydana gelen ve aziz milletimizi derinden üzen deprem sonrasında yapılmış bir açıklama gibi paylaşılmıştır. Bu paylaşım üzerinden sosyal medyada gerek Diyanet İşleri Başkanlığımıza gerekse Başkanımıza yönelik hakaret dolu paylaşımlar yapıldığını üzülerek müşahede etmekteyiz. Söz konusu içeriği alıntılayarak sosyal medya hesabı üzerinden Sayın Erbaş'a hakaret eden Celal Çelik isimli şahıs hakkında suç duyurusunda bulunulacaktır."
Anadolu Ajansı
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