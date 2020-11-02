İzmir'de bir kişi daha enkazdan çıkarıldı
İzmir'deki depremde bir mucize daha gerçekleşti! Bir kişi daha 68 saat sonra enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye sevk edildi.
|02 Kasım 2020 11:46
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İzmir'deki depremde bir mucize daha gerçekleşti! 68 saat sonra bir kişi daha enkazdan canlı olarak çıkarıldı. Enkazdan çıkarılan yaralı ambulansla hastaneye kaldırıldı.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum'un verdiği son dakika bilgisine göre İzmir'deki depremin ardından hayatını kaybedenlerin sayısı 83'e yükseldi.
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