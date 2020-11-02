Kültür Bakanı: 2021 yılında uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır
Kültür ve Turizm Bakanı Ersoy: "2021 yılı sonunda 125 kazı başkanlığının 12 aylık programa dahil edilmesiyle arkeolog, restoratör, sanat tarihçi unvanlarındaki uzman personel sayısı 700'e çıkacaktır"
|02 Kasım 2020 12:01
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