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Provokatif paylaşım yapan kişi adli kontrolle salıverildi
Antalya'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
|02 Kasım 2020 12:07
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Antalya'da, İzmir depremiyle ilgili sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı gerekçesiyle gözaltına alınan şüpheli, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.
Depremin ardından sosyal medya hesabından provokatif paylaşım yaptığı tespit edilen ve Antalya Cumhuriyet Başsavcılığının talimatıyla İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince "halkı kin ve düşmanlığa tahrik veya aşağılama" suçlamasıyla 31 Ekim'de gözaltına alınan zanlı, emniyetteki işlemleri tamamlanarak adliyeye sevk edildi.
Şüpheli, çıkarıldığı sulh ceza hakimliğince adli kontrol şartıyla salıverildi.
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